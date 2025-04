Klakočarjeva in Zuljan: »Zgodbice krožijo že samo, če gre z moškim na kavo ... žensko je najlažje prikazati kot k....«

Poročali smo, že, da so kolegi iz revije Suzy opravili ekskluzivni pogovor z najbolj razvpitim kitaristom v Sloveniji v tem trenutku, partnerjem predsednice DZ, Borom Zuljanom.

Bor Zuljan. FOTO: Dejan Javornik

»Naj na tem mestu povem, da sva s predsednico državnega zbora poslovno sodelovala precej časa. Zbližala pa sva se šele nekaj mesecev po tem, ko sem zaradi določenih dogodkov v svojem zasebnem življenju sprejel nekatere težje odločitve,« je med drugim dejal Zuljan.

Slovenski politično glasbeni par, ki ta trenutek vzbuja največ zanimanja javnosti.. FOTO: Voranc Vogel/Dejan Javornik

»Zagotovo si nihče ni mislil in še manj zaslužil, da si bo neki pisun, ki ga celo preiskujejo, ker naj bi ga plačevala največja opozicijska stranka, drznil pisati laži o povsem izmišljenih aktivnostih na stranišču, v kleteh in nekakšnih skritih kotičkih parlamenta. Iz tega se zlahka razbere, da je edini namen takšnih objav razžalitev predsednice in mene. Mimogrede, vsi prostori v državnem zboru so pokriti z videokamerami. Začuda naju niso poparčkali že prej, saj je predsednica tako na udaru, da zgodbice krožijo že samo, če gre z moškim na kavo. No, midva sva si privoščila celo kozarec penine,« je bil jasen kitarist.

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel

Nato se je oglasila tudi prva dama DZ. Urška Klakočar Zupančič je že ob razkritju zveze ocenila, da so komentarji v nekaterih medijih in na družbenih omrežjih prestopili mejo osebnega dostojanstva. Predsednica državnega zbora je tako potrdila čustva in odnos z Zuljanom, hkrati pa ostro obsodila medijske pritiske, ki so sledili razkritju. »Ne glede na hude medijske zlorabe, grozljive izmišljotine, osebne pritiske in neznano prihodnost ... ljubezen je vedno lepa,« je zapisala. Dodala je, da se je ljubezenska vez z glasbenikom razvila šele po dolgotrajnem poslovnem sodelovanju in pomembnih osebnih prelomnicah.«

Odnos se je začel zaradi njegovih avdio-video izdelkov

No, dodatno je to podkrepila še intervju za Večer, kjer je bila še bolj jasna: »Žensko je najlažje prikazati kot kurbo,«. Glede sodelovanja z Zuljanom je dodala, da se je njun poslovni odnos začel zaradi njegovih avdio-video izdelkov, ki so »zelo kvalitetni in opremljeni z dobro glasbo«. Zuljan pa je v poslovnem odnosu s stranko Gibanje Svoboda, dogovarjal pa se je z različnimi generalnimi sekretarji stranke.