Zajčica razkrila, kako so božič praznovali v Playboyevi graščini

Nekdanja žena Hugha Hefnerja, Crystal Harris, je leta preživela v Playboyevem dvorcu. Šest let po tem, ko je njen mož umrl v starosti 91 let, Kristal (37) še naprej krasi svoj dom z okraski in dekoracijo, ki je nekoč visela v slavni vili.

»Hef mi je eno leto prinesel Božička v naravni velikosti. Imeli smo Božička v veliki dvorani v dvorcu, ko sem mu povedala, da si ga želim. Rekel je, 'Seveda',« je povedla Crystal. »Potem smo imeli še plesalke. Spomnim se, da sem jih kupila, ker sem mislila, da bodo všeč Hefu. In seveda so mu bile. Razstavljene so bile v dvorcu.«

Crystal Harris in Hugh Hefner FOTO: Baxter/abaca Baxter/abaca

Crystal je razkrila, da je bilo, ko se je leta 2012 poročila s Hefnerjem, veliko okraskov dvorca zastarelih – in pravi, da je bila ponosna, da je v dom vrnila nekaj božičnega veselja.

Božično veselje

»Hef je imel rad domišljijo in to je pomagalo napolniti hišo z božičnim veseljem. Vse je bilo okrašeno, ob dovozu pa je bilo ogromno sladkarij in grad,« je dodala. »Spomnim se, da sem dobila tistega ogromnega napihljivega Rudolpha in sem ga postavila na zelenico pred hišo,« je povedala Kristal in razkrila, da je oboževala, ko je prišla njena družina, in da je morala biti pri darilih kreativna s Hefom.

»Nekega leta sem mu priskrbela njegov portret iz recikliranih predmetov,« je povedala slavna zajčica in razkrila, da mu je podarila tudi globus z označenimi mesti, kjer obstaja Playboyev klub, oziroma repliko prvotne Playboyeve stavbe.

Po drugi strani pa Hef ni bil tako ustvarjalen pri darilih za Crystal, zato je dobila verižico »zajčka« ali kos nakita z diamantom.

Čeprav je bila hiša bogato okrašena, je bil božič vse prej kot miren in »družinski« dan. Tako so na lestencu nad božičnim drevescem v glavni dvorani visela rabljena oblačila zajčic, kar je nekoč Crystal komentirala z besedami: »Dobri stari časi, ko so ljudje hodili brez spodnjic,« je rekla, poroča mondo.rs.

