Svet v šoku: tajkun, ki živi z ženo in 30 ljubicami, razkril svojo najhujšo perverzijo (FOTO)

Travers Beynon (50) je avstralski milijarder in tobačni magnat, ki je v svetu znan kot avstralski Hugh Hefner, je znova šokiral javnost. Candyman, kot ga tudi kličejo, živi v vili Candy Shop Mansion z ženo, ljubicami in otroki in na družbenih omrežjih objavlja slike ogromnega števila svojih »prijateljic«.

A pred kratkim je razkril, kakšne pogoje so morale izpolnjevati, da so se vselile v njegovo vilo in uživale v vseh ugodnostih življenja na visoki ravni. Kot eno od zahtev je navedel, da se morajo o bivanju dogovoriti z ženo.

Še ena od njegovih misli, ki so povzročile veliko hrupa, je bila: »Ne skrbi, kaj si ljudje mislijo o tebi, živi življenje po svojih pravilih ... Moje ljubice so tudi ljubice moje žene,«.

To njegovo izjavo so podprli predvsem moški, in se mu za nasvete celo zahvalili.

Beynon in soproga Taesha ter njuni štirje otroci živijo v družinski hiši s 15 spalnicami in 19 kopalnicami. Njegov dom naj bi bil vreden okoli 140 milijonov funtov.