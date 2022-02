19-letna zanosila s 83-letnikom: Hugh Hefner je bil hudič, gorel bo v peklu

Karissa Shannon, nekdanja Playboyeva zajčica, je javno spregovorila o svoji nosečnosti. Za Sunday Mirror je razkrila, da je bila pri 19 letih noseča s šefom Playboya, pokojnim Hughom Hefnerjem, ki jih je takrat štel 83. Ko je ugotovila, da je noseča, se je odločita za splav, ki ga je opravila v tajnosti, Hugh Hefner o tem menda ni vedel nič. Da je noseča, je odkrila leta 2009 tik pred operacijo povečanja prsi, ki bi jo moral plačati prav Hefner.

»Kot da bi imela hudičevega otroka, sem se počutila,« je dejala Shannonova, ki se je za tajen splav odločila, ker ni želela, da bi javnost vedela, da ima otroka s 83-letnikom.

V veliko oporo pri tem ji je bila sestra dvojčica Kristina, ki ji je tudi pomagala pri iskanju bolnišnice, kjer je opravila splav. Sicer pa sta dvojčici prvič morali v posteljo s Hughom Hefnerjem, ko sta bili stari 19 let in to na dan, ko sta praznovali rojstni dan. Pravita, da sta morali sodelovati v skupinskem seksu brez zaščite, alkohol pa je ob tem tekel v potokih.

Ob tem Hefnerja obtožujeta da ju je drogiral in spolno izkoriščal, za njiju je bil »hudič, ki bo gorel v peklu«. Dvojčici sta tudi napovedali tožbo zaradi duševnih bolečin.