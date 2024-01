Vdova Hugha Hefnerja: spati moraš z moškim, starim 80 let

Vdova lastnika Playboya Hugha Hefnerja, 37-letna Crystal Hefner, je izdala spomine, v katerih se spominja, kako je bilo v zakonu s premožnim starčkom.

V knjigi z naslovom Govori le lepe stvari »Only Say Good Things: Surviving Playboy and Myself« opisuje življenje v zloglasni vili.

»Mislila sem, da sem na vrhuncu,« se je na predstavitvi knjige za You Magazine vrnila v leto 2008, ko jo je Hugh povabil v svojo vilo in dodala: »Verjela sem, da me bo imel najraje, če bom počela vse, kar bo hotel od mene. Imel me je, a sem v procesu izgubila sebe.«

Ko jo je Hugh prvič zaprosil, je pobegnila, vendar se je kmalu vrnila in se leta 2012 poročila s 60 let starejšim ženinom. Bila je njegova tretja žena.

»Od daleč se zdi kot sanjski svet, a spati moraš z 80-letnikom. Obstaja cena. Vse ima svojo ceno,« je povedala Crystal in dodala, da je vzljubila Hugha, ni pa bila nikoli zaljubljena vanj.

Hefner je umrl leta 2017, star 92 let. Imel je štiri otroke, njegova najstarejša hčerka šteje 72 let.