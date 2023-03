Zadnji trenutek so si premislili glede kraljevega obiska Francije

Še konec prejšnjega tedna so v Buckinghamski palači suvereno trdili, da nemiri, ki pretresajo Francijo, ne bodo vplivali na obisk kralja Karla III. in njegove žene Camille v tej državi, nato pa so se zadnji trenutek premislili. Da bi bilo obisk bolje prestaviti, je ugotovil kar francoski predsednik Emmanuel Macron, saj protivladni protesti ne pojenjajo, mnogo skupin je tudi javno oznanilo, da bodo napadli katero od znamenitosti, ki sta jih nameravala obiskati kralj in kraljica.

Macron je trenutno eden najbolj osovraženih ljudi v državi. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Macron je zato v Buckinghamsko palačo sporočil, da njegova država ne bo mogla zagotoviti ustreznega varovanja, zgodovinski obisk, ki bi bil Karlov prvi obisk v kateri državi, odkar je postal kralj, pa so za zdaj odpovedali.

Francozi so trenutno nezadovoljni z mnogo rečmi, najbolj pa jih je razhudila pokojninska reforma, po kateri bodo morali delati dlje. Močno jih je zmotil tudi napovedan državniški banket, ki ga je Macron nameraval prirediti v Versajski palači, visoki gostje pa bi se na njem mastili s samimi pregrešno dragimi specialitetami, med katerimi ne bi smeli manjkati kraljev najljubši sir, jedi s tartufi ter buteljke vrhunskega vina, vredne na stotine evrov.

Razvedelo se je tudi, da naj bi za hrano na banketu skrbel z Michelinovo zvezdico nagrajeni vrhunski chef, vse to pa bi seveda plačali davkoplačevalci. A protestnikom ne gre v nos le to, predvsem jim moti predsednikova aroganca, eden od njih je pred dnevi za lokalne medije dejal, da ne želi predsednika, »ki bi se raje zabaval s prijatelji na visokih položajih kot poskrbel za svoje ljudi in njihovo stisko«.

Francoze je močno zmotil tudi napovedan državniški banket, ki ga je Macron nameraval prirediti v Versajski palači.

Bosta pa Karel III. in Camilla jutri odpotovala v Nemčijo, kot je bilo načrtovano. V deželi se zdaj počutijo še toliko bolj počaščene, saj se bo zaradi odpovedi obiska v Franciji kot prva država, ki jo bo Karel III. obiskal kot vladar, v zgodovino zapisala Nemčija.