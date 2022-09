Nekdanji kralj zadnji trenutek odpovedal obisk

Nekdanji španski kralj Juan Carlos je pred slabim mesecem prvič po skoraj dveh letih obiskal rodno Španijo, kjer se je udeležil regate, ta mesec pa se je menda nameraval vrniti še drugič, a je zadnji trenutek obisk odpovedal. Podrobnosti njegove odločitve niso znane, razlog naj bi bil »osebne narave«.

Med zadnjim obiskom so ga pričakali tako podporniki kot protestniki.

Srečal se je tudi s sinom in drugimi člani družine. FOTO: Andrea Comas/Reuters

Med prvim obiskom so kralja sicer rojaki pričakali z mešanimi odzivi. Medtem ko so bili njegovi družinski člani menda veseli, da ga po tako dolgem času spet vidijo, tudi prebivalci mesta, kjer je med obiskom bival, so ga sprejeli z odprtimi rokami, pa so ga v Madridu pričakali protestniki. Slednji so se zgrnili pred palačo Zarzuela, kamor je prišel na kosilo z domačimi, in zahtevali ukinitev monarhije, več manjših protestov je potekalo tudi drugod po državi. Juan Carlos je sicer marca v pismu sinu, ki ga je ta nato tudi javno objavil, sporočil, kakšni so njegovi načrti za prihodnost, in vrnitve v Španijo med njimi ni bilo. Dodal je, da bo deželo, ki ji je nekoč vladal, sicer pogosto obiskoval, a da je njegovo življenje zdaj v Abu Dhabiju. Tja se je avgusta 2020 zatekel pred finančnimi preiskovalci, tako španskimi kot švicarskimi, ki so želeli ugotoviti, ali je Juan Carlos res pral denar ter utajeval davke. Preiskava je bila pred meseci ustavljena.

Pri hoji si že dlje pomaga s palico. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Sprva je kralj v Savdski Arabiji živel pri svoji ljubici, a po nekaj mesecih si je našel svojo vilo, kjer večino časa preživi sam s peščico zaposlenih. Tu in tam ga obišče kateri od članov savdske kraljeve družine, tudi nekaj prijateljev iz Španije je že gostil, od družine pa razen njegovih dveh hčera še nikogar ni bilo na spregled. Ker nekdanjemu kralju, ki je bil v času kronanja med ljudmi izjemno priljubljen, ne nazadnje je bil eden ključnih osebnosti, ki so v državi ponovno vzpostavile demokracijo, ki je med vladavino diktatorjatako rekoč izginila, zdravje močno peša, so mnogi domnevali, da se bo po odhodu preiskovalcev končno vrnil v Španijo, kjer bi bil obkrožen s svojci, a se to, kot kaže, ne bo zgodilo. Ta finančna afera je njegov sloves močno načela in zadnja leta ga v Španiji obravnavajo kot nacionalno sramoto.

Da bi vsaj malo izboljšal ugled monarhije, se je njegov sin in aktualni kralj odpovedal dediščini, očetu pa ukinil subvencijo, ki mu sicer kot nekdanjemu vladarju pripada. Šlo je za zgodovinsko potezo, ki pa so jo mnogi videli bolj kot potezo iz obupa, češ da Felipe ni več vedel, kaj bi storil, da bi sebe, družino in krono oddaljil od očeta in njegovih škodljivih dejanj.