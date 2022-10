Zadnji posnetek Marilyn Monroe sproža nove teorije zarote: očitno je bilo, da z njo nekaj ni v redu (VIDEO)

Marilyn Monroe je umrla 4. avgusta 1962, kot uradni vzrok smrti so navedli prevelik odmerek barbituratov. A javnost tega dejstva ni mogla sprejeti, zato so med ljudmi začele krožiti različne teorije zarote, med drugim ta, je bila umorjena, njena smrt pa je bila prikazana kot samomor.

Te dni po spletu kroži zadnji posnetek slavne igralke, ki je nastal na plaži med snemanjem s fotografom Georgeem Barrisom konec julija 1962, posneli pa so ga mimoidoči, ki so bili priče fotografiranju slavne blondinke. Sam Barris je kasneje dejal, da je bilo videti, da igralko »nekaj muči«. Njeno razpoloženje je nihalo od histeričnega smeha do solz brez razloga, je opisal.

Mnogi biografi so se strinjali, da so bili policijski inšpektorji in forenziki »brezupno površni«, ko so preiskovali smrt Marilyn Monroe. »Nihče ne pozna resnice. Nihče ne bo nikoli izvedel resnice o smrti Marilyn Monroe,« je dejal Michael Selsman, njen zadnji agent in avtor knjige Vse je nečimrnost (All Is Vanity: Memoirs of a Hollywood Operative).

Tudi pogrebnik, ki je pomagal pripraviti truplo Marilyn Monroe za pokop, je razkril srhljive podrobnosti o stanju igralke, potem ko so jo našli mrtvo. Več o tem preberite tukaj.