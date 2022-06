Smrt Marilyn Monroe je polna skrivnosti, zdaj so na dan prišle nove podrobnosti (VIDEO)

Priljubljenost igralke, ki se nadaljuje še danes, je tesno povezana z njeno podobo, ki je bila predstavljena v javnosti. Marilyn Monroe je bila po eni strani seks simbol, modna ikona in ena najbolj znanih zvezd starega Hollywooda. Po drugi strani pa je bila znana po burnem zasebnem življenju, tragičnem otroštvu in neukrotljivem vedenju. O njej so pisali tako novinarji kot feministke. Nekateri so jo imeli za žrtev industrije, ki ji je uničila življenje, drugi so v njej videli borko za nekakšno svobodo, ki pa na koncu ni imela moči, da bi zdržala pritiske in pričakovanja javnosti.

Življenje filmske dive se je tragično končalo pri komaj 36 letih, vzrok njene smrti pa še danes buri duhove. Zadnji dan svojega življenja, 4. avgusta 1962, je preživela na svojem domu v Brentwoodu. Občasno so jo spremljali publicistka Patricia Newcomb, gospodinja Eunice Murray, fotograf Lawrence Schiller in psihiater Ralph Greenson. Na Greensonovo željo je Eunice ostala čez noč, da bi Marilyn delala družbo. V nedeljo, 5. avgusta, približno ob 3. uri ponoči, je opazila, da se je Marilyn zaklenila v svojo spalnico in da se ne odziva. Takoj je opozorila Greensona, ki je prišel kmalu za tem, vstopil v sobo skozi okno in našel igralko mrtvo. Njena smrt je bila uradno razglašena za samomor na podlagi njenega prevelikega odmerjanja zdravil ter nagnjenosti k nihanju razpoloženja in samomorilnim idejam. Novica o smrti je polnila naslovnice časopisov, stopnja samomorov v Los Angelesu se je po igralkini smrti podvojila, časopisi pa so vsak dan prejeli na desetine klicev in pisem, v katerih so bralci prosili, naj raziščejo, kaj se je zgodilo s slavno igralko, piše portal The Vintage News. Pogreba najslavnejše plavolaske vseh časov so se udeležili le njeni najbližji, okoli pokopališča pa se je zbralo na stotine radovednih opazovalcev. »Smrt Marilyn Monroe je grozna lekcija za vse tiste, ki želijo vstopiti v zasebnost zvezd in brskati po njihovih življenjih,« je takrat poudaril francoski umetnik Jean Cocteau.

Nove podrobnosti o smrti

Zadnje ugotovitve kažejo, da naj bi bila brata Kennedy zelo pomembna v njenem življenju in da se je tistega usodnega dne hudo sprla z Robertom Kennedyjem. Ta naj bi bil v njeni hiši na dan njene smrti. V dneh pred smrtjo je po navedbah avtorja Netflixovega dokumentarca The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, Anthonyja Summersa, prijateljici zaupala, da je zelo zaljubljena in da se bo poročila z Bobbyjem (op. p. Kennedy). Dokumentarec prav tako potrjuje, da je Kennedy v noči njene smrti odletel na letališče s helikopterjem, da bi ujel let okoli 2. ali 3. ure. Čeprav Summers razkriva nedoslednosti v časovnici Marilynine smrti, nekatere stvari ostajajo skrivnost in vprašanje je, ali bodo pravi dogodki iz usodne noči sploh kdaj znani.

»Nenavadni dogodki v zvezi z njeno smrtjo so sprožili številne teorije zarote. Marilyn so našli golo na postelji s svilenimi rjuhami, z roko na telefonu, kot da bi hotela nekoga poklicati. Seznam klicev, ki jih je opravila tisti večer, je bil izbrisan. Dnevnika, ki ga je pisala, kot tudi več sporočil, ki jih je napisal Robert Kennedy, niso nikoli odkrili. Položaj, v katerem je bila – njene noge so bile iztegnjene – je za nekoga, ki je umrl zaradi prevelikega odmerka, zelo čuden, zato kaže, da je nekdo premaknil njeno telo,« piše Philippe R. Girard v enciklopediji Conspiracy Theories in American History.

Zadnji znani posnetek

Zadnji posnetek je nastal le nekaj dni pred njeno smrtjo. Prikazuje, kako igralka na plaži pozira fotografu Georgeu Barrisu, posneli pa so ga naključni mimoidoči, ki so se udeležili fotografiranja. Fotograf je kasneje dejal, da je bilo videti, da igralko nekaj muči. Njeno razpoloženje je nihalo od histeričnega smeha do nerazumljivih solz. Bila je raztresena in ni bila pozorna na to, kar ji je govoril. Le kdo bi lahko vedel, da se bo njeno življenje tako hitro končalo ...