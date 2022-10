Pogrebnik razkril srhljive podrobnosti o truplu Marilyn Monroe: ko jo je videl, se je zgrozil

Legendarno Marilyn Monroe so 5. avgusta 1962 zgodaj zjutraj našli mrtvo v njenem stanovanju. Kot uradni vzrok smrti so navedli prevelik odmerek barbituratov (hipnotikov), čemur pa mu javnost ni verjela. Tako so začele krožiti različne teorije, ena izmed njih pa je, da za vsem skupaj stojijo vplivni in pomembni ljudje, saj se je govorilo, da je bila Marilyn ljubica ameriškega predsednika Kennedyja.

Pogrebnik, ki je pomagal pripraviti truplo Marilyn Monroe za pokop, razkril srhljive podrobnosti o truplu igralke

Allan Abbott, pogrebnik, ki je napisal knjigo Pardon My Hearse, v kateri se spominja pogrebnih storitev za številne hollywoodske zvezdnike, ko tudi tudi kaj se je zgodilo tistega 5. avgusta, pravi, da ga je na dom slavne igralke poklicala policija. Povedal je, da je bilo njeno telo ob njegovem prihodu polno vijoličnih madežev. »Težko je bilo verjeti, da gre za slavno lepotico Marilyn Monroe. Videti je bila kot povprečna starejša ženska, ki ni preveč skrbela za svoje telo. Očitno je bilo, da so okoliščine, v katerih je umrla, močno poslabšale njen videz. Ko nekdo umre, gravitacija povzroči, da se kri usede na najnižjo točko telesa. V njenem primeru, ker je umrla z obrazom navzdol, so se na obrazu pojavili vijolični madeži krvi in ​​njen vrat je bil zelo otekel.« Dodal je, da je očitno, da si že nekaj časa ni barvala las, saj je bil viden rjavi izrastek. »Njene noge niso bile obrite, ustnice pa zelo razpokane. Tudi manikira in pedikura sta bili zanemarjeni.« Povedal je še, da so med njenimi stvarmi našli lažne dojke, ki pa jih niso uporabili za pripravo pokojnice na pogreb, ampak so ji nedrček raje napolnili z vato.