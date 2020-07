Za kronane glave poletne počitnice, kot jih ne poznajo (FOTO)

Albert in Charlene sta z dvojčkoma občudovala sončni zahod.

Peka kislega kruha

9.

obletnico poroke sta med karanteno praznovala monaški princ Albert in princesa Charlene.

Danski princ igra tenis, švedska princesa kolesari, belgijski kralj in kraljica z družino uživata v lepotah podeželja, grška princesa pa peče kruh.

Omejitve pri potovanjih v tuje države niso doletele le navadnih državljanov, temveč tudi kraljeve. Večina tako letošnje poletne počitnice z otroki preživlja v kateri od svojih rezidenc v domovini, kaj počno, pa redno delijo s sledilci na družabnih omrežjih. Švedski princin njegova žena, princesa, z otrokoma tako veliko kolesarita po podeželju in odkrivata naravne lepote Švedske, k temu pa princesa želi spodbuditi tudi rojake.Še posebno očarana je kraljeva družina nad obalo na jugovzhodu dežele ob Baltskem morju, ki da je izredno idilična in, kot pravi princesa Sofia, odlična za sprostitev ter aktivno preživljanje prostega časa. Prinčeva sestraje medtem na drugem koncu sveta, na Floridi, kamor se je z družino preselila pred nekaj leti. Minuli konec tedna, ko so Američani praznovali dan neodvisnosti, je na spletu objavila fotografijo svojih treh otrok, ko bosonogi in nasmejani pozirajo na mivki, saj je njihova hiša tik ob obali.Kot Carlu Philipu tudi danski kraljevi družini veliko pomenita šport in preživljanje prostega časa na svežem zraku. Princje tako tudi svoje štiri otroke povsem zasvojil s tenisom, ki ga zdaj vsi igrajo na igrišču ob njihovi palači Fredensborg. Čeprav je Danska omejitve gibanja nekoliko omilila že sredi aprila, sta se Frederik in njegova žena odločila, da bodo z otroki še nekaj časa ostali doma, kjer da se imajo zelo lepo. Veliko pa kolesarijo in hodijo v hribe tudi belgijski kraljevi.Kraljin kraljicasta združila prijetno s koristnim ter na svoje obiske po različnih regijah odpeljala tudi otroke, in tako družina, ko kralj in kraljica opravita potrebne dolžnosti, spoznava lepote tamkajšnjega podeželja in čudovite narave. Monaški princin princesasta medtem redna obiskovalca obale. Ob morju sta z dvojčkomainzaznamovala tudi deveto obletnico poroke, družina je veseli dogodek obeležila s čudovito fotografijo ob sončnem zahodu. Edina, ki svoje sledilce razveseljuje s fotografijami kuharskih podvigov, pa je grška princesa, ki je med karanteno postala prava pekovska mojstrica, še posebno je ponosna na svoje hlebce kruha iz kislega testa.Družina sicer običajno živi med Londonom in New Yorkom, karanteno pa so se odločili preživeti v Angliji, kjer je po besedah Marie-Chantal veliko več možnosti preživljanja časa na prostem in v naravi, saj se radi odpravijo na daljše sprehode.