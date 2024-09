Za Boro žalujejo mnogi. Oglasili so se Bajaga, Ceca, pa tudi Zoran Predin

Številne zvezdnike je prizadela novica o smrti glasbenika Bore Đorđevića, bolj znanega kot Bora Čorba, mnogi so se njegovi zapuščini poklonili na družbenih omrežjih.

Med njimi so Svetlana Ceca Ražnatović, Lepa Brena, Goran Bregović, Momčilo Bajagić Bajaga, Zoran Predin, Zdravko Čolić in drugi.

»Bora je bil pravi, velik pesnik. Čustveni človek. Pesmi je pisal tako, da je opazoval družbo, ljudi in ta čustva pretvoril v verze. Napisal je toliko čudovitih pesmi, da bo skozi njih živel večno,« je povedala Brena, poroča Alo.

Večkrat se je boril za življenje

Ceca je v svojem zapisu na Instagramu dejala, da je bil Čorba velik umetnik, posebno mesto pa ima tudi v srcu hrvaške pisateljice Vedrane Rudan.

»Bora je moj brat, moj junak, moj Pesnik pesnikov, moja palica, ko se spotikam skozi življenje v iskanju trdnih tal ...«, je v svoji kolumni zapisala 74-letna novinarka. Čeprav ga osebno ni poznala, jo je njegova smrt potrla. Njegov dobri prijatelj pa je tudi po odhodu iz Riblje Čorbe ostal Bajaga, ki je sicer v skupini deloval šest let.

Pečat je pustil na mnogih. FOTO: Vukelič Ljubo

»Bora je bil moj prijatelj, velik pesnik in glasbenik, skupaj sva napisala veliko pesmi. Večkrat se je boril za življenje, tokrat mu ni uspelo. Za njim je ostala velika praznina tako v rock glasbi kot v poeziji, res me je prizadelo, čeprav sem vedel, da se to lahko zgodi,« je dejal pevec.