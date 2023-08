Vučić zmedel z objavo na družbenem omrežju: Predsednik, kaj počnete?

Srbski predsednik Aleksandar Vučić obožuje Instagram. Malo je dni, ko se Vučić s kakšno fotografijo ne pohvali, kako se »trdo trudi za dobrobit Srbije« ... Poleg fotografij s protokolarnih srečanj so mu znane tudi fotografije različne hrane in pijače. Konec koncev je to menda nekakšen standard za vplivneže.

Toda podrobnosti njegovih fotografij pogosto zmedejo njegove sledilce. Enako je bilo z eno njegovih zadnjih objav, kjer se je pohvalil, da uživa v zajtrku.

Vučič označil operacijo Nevihta za največje etnično čiščenje v Evropi Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes na spominski slovesnosti v Prijedoru v Bosni in Hercegovini hrvaško vojaško operacijo Nevihta označil za največje etnično čiščenje v Evropi po drugi svetovni vojni. Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik pa je operacijo označil za skupen zločinski podvig, za katerega je okrivil Hrvaško in ZDA.

»Skupaj z Emanuele Giaufret sem prišel do Oblačinskega jezera. Pripravili so nam lep, pravi srbski zajtrk. Te višnje, oblačinske, ki jih vidite pred menoj, služijo samo za prikrivanje tega, kar sem dejansko jedel, in to lahko vidite v kotu druge fotografije. Ni vredno, ne morem pridobiti evropskih manir,« je ob fotografijah zapisal Vučić.

Številni sledilci so takoj opazili eno podrobnost. Zdi se, da Vučić uživa v višnjah z nožem in vilicami.

»Predsednik, kaj počnete? Kdo tako jé višnje?« ga sprašujejo.

»Pravi, da nima evropskih manir in jé pred njimi to sadje kar z vilicami,« so se vrstili ironični komentarji.

»Človek jé takole višnje ...« nekateri se ne morejo načuditi.

Mimogrede, v kotu fotografije, ki jo omenja Vučić, so jajca. Vučić jih je zajtrkoval in se z njimi pohvalil na Instagramu.

Preberite še: