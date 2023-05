Kar 2200 avtobusov na Vučićev shod: »Takšnih pritiskov na ljudi še ni bilo«

V Srbiji je 11 ranjenih ljudi v obeh majskih napadih še vedno na zdravljenju, je pojasnil državni sekretar na srbskem ministrstvu za zdravje Mirsad Đerlek. Po njegovih besedah so vsi zunaj smrtne nevarnosti.

V najslabšem stanju sta bolnica, ki so ji odstranili ledvico in ji bodo operirali tudi ožilje, in bolnica s poškodbo prsnega koša, ki čaka še na ortopedsko operacijo. Deklici z dvema strelnima ranama so odstranili ledvico. Ima poškodovana jetra, operirali so ji tudi črevesje, predvidenih pa je še več operacij. En deček bo zaradi poškodb vratu in hrbtenice na zdravljenje najbrž odšel v ZDA.

Srbija se po treh opozicijskih protestih proti nasilju pripravlja na današnji shod Srbija upanja, ki ga organizira kar vladajoča Srbska napredna stranka, k shodu pa je »za obrambo liberalnih, demokratičnih vrednot« pozval srbski predsednik Aleksandar Vučić. Že pred shodom je predsednik združenih sindikatov Srbije Sloga Željko Veselinović opozoril, da se ustvarja velik pritisk na delavce, da se ga udeležijo. »Takšnih pritiskov na ljudi še ni bilo, ne samo v Srbiji, temveč na svetu,« je ocenil sindikalist.

Pritiskali naj bi celo na zasebna podjetja, ki poslujejo z državo. »Vsak zasebnik mora pripeljati določeno število ljudi, spravili pa so se tudi na športne klube in različna združenja,« je dejal Veselinović. Vučić želi na shod pripeljati ljudi iz vseh koncev Srbije, tudi Kosova in tujine. Za to namerava po pisanju srbskega portala Nova.rs najeti 2200 avtobusov.