Vsakemu prijatelju podaril milijon dolarjev

Postal je gospodinja iz 60. let

Ko se je poročil in postal še oče dvojčkoma, morda nikogar ni tako presenetil kot samega sebe. "Ko sem gledal ljudi z otroki, ki kakajo in jokajo, sem si govoril, da nikoli ne bom imel otrok. In se nikoli poročil. Čemu? Imel sem super službo, dobre prijatelje, moje življenje je bilo izpopolnjeno." No, tako je razmišljal vsaj do trenutka, ko je spoznal Amal. "Vse je spremenila. Zaradi nje sem spoznal, da je v mojem življenju v resnici vladala velika praznina. Prej ni bilo nikogar, čigar življenje bi mi bilo pomembnejše od mojega. Nato sta prišla ta dva malčka, ki sta drobcena, treba ju je hraniti ..." pravi igralec, ki nikdar ni bil srečnejši kot zdaj. Kljub temu da se zadnje mesece počuti kot gospodinja iz 60. let. "Lase strižem sebi in otrokoma. Pometam. Sesam. Perem obleke in pomivam posodo. Kot moja mama v letu 1964. Danes razumem, zakaj je v znak protesta zažgala svoj modrc."

Zvezdnikresnično pozna pravi pomen zvestobe in prijateljstva. Prijatelj namreč ni le tisti, ki ti, pregovorno, stoji ob strani v težkih trenutkih. Pravi prijatelj te ne pozabi niti, ko postaneš absolutni vladar svojega življenja in ti svet leži pred nogami.Kajti prav štirinajsterica njegovih fantov, ki so bili z njim v desetletjih, ko se je še poskušal prebiti kot igralec, večino časa brez prebite pare, so bili prvi, na katere je pomislil, ko mu je uspel veliki met, zaradi katerega so se mu na račun natekli milijoni.»Vedel sem, da mi brez njih nič od tega ne bi uspelo,« je hollywoodski zvezdnik začel premišljevati, kako jim njihovo dolgoletno prijateljstvo lahko vsaj malce poplača. Vsakemu milijon v gotovini, se je odločil ter izvedel akcijo, vredno skoraj katerega njegovih filmov.Spal na njihovih kavčihKo je 2013. v kinodvorane prišla vesoljska drama Gravitacija s Clooneyjem in, nihče ni pričakoval tolikšnega uspeha. Vključno z zvezdnikom ne, ki je namesto honorarja dobil odstotek od prihodka filma, kar se je prevedlo v milijone. In čeprav se je že spoznal z, ki je čez eno leto postala njegova žena, je bilo njuno spoznavanje še v povojih, tako da je bil dejansko še vedno samski moški brez družine in z več denarja, kot ga lahko porabi.»Vse, kar sem resnično imel, so bili ti fantje, ki so mi v minulih 35 letih pomagali. Vsak drugače in na svoj način. In roko na srce, nisem bil več mlad, večina od njih pa je bila še starejših od mene,« je dejal igralec. »Ko sem bil brez prebite pare, sem spal na njihovih kavčih, posodili so mi denar. Ko sem potreboval pomoč, so bili vedno tam. Tudi sam sem jim pomagal, ko so me potrebovali. Res smo prijatelji v pravem pomenu besede. Zato sem vedel, da bodo, če me kdaj zbije bus, ti fantje gotovo v oporoki. A zakaj, za vraga, bi čakali, da me zbije avtobus?!« Odločil se je prehiteti oporoko, tudi, da bi v vsem, kar se lahko kupi za milijon, lahko uživali že zdaj.Čeprav je hitro ugotovil, da dvigniti 14 milijonov dolarjev v gotovini sploh ni tako enostaven podvig. Ponje se je nazadnje odpeljal s starim, precej obtolčenim kombijem, ki je imel na stran izpisano »cvetličarstvo«. »Za podvig sem povedal le osebnemu pomočniku in dvema osebnima stražarjema, ki sta me spremljala. Štirinajst vreč smo napolnili z gotovino, v vsako milijon. Kar morda zveni precej, a, vsaj po teži, je milijon precej lažji, kot sem pričakoval.«Že naslednji dan, ko so se mu vreče z milijoni valjale doma, pa je k sebi povabil štirinajsterico prijateljev, ki so mu kot družina. »Vzel sem zemljevid in jim s prstom kazal vse kraje, kjer sem bil, v veliki meri zaradi njih. Kako lahko človek to poplača, sem jih vprašal. In jim odgovoril, kaj pravijo na milijon gotovine vsakemu.« Pri tem je še dodal, kako smešna je usoda. Kajti točno leto dni po tem, ko je prijateljem poskušal vsaj malce povrniti za vse, kar so zanj storili, se je poročil z Amal.