Vroči plesalec Taylor Swift je postal viralen, prihaja iz Slovenije (FOTO)

Oboževalci so navdušeni nad enim izmed spremljevalnih plesalcev pevske zvezdnice Taylor Swift! V začetku tega tedna je v kinematografe prišel koncertni film The Eras Tour 33-letne pevke, občinstvo pa je hitro opazilo njenega vročega spremljevalca plesalca, 28-letnega Jana Ravnika, ki prihaja iz Slovenije. Jan je plesal s Taylor celotno prvo etapo turneje Eras Tour in zdi se, da se ji bo ponovno pridružil na odru na drugi etapi

Zdaj, ko je koncertni film Eras Tour v kinematografih in ko so Janov zasanjani nasmeh in trebušne mišice na ogled, so oboževalci na Twitterju navdušeni nad njim, pišejo ameriški mediji. Ena izmed oboževalk je zapisala: »Glavna stvar, ki sem jo vzel iz filma o turneji Eras, je, da POTREBUJEM Jana Ravnika.«

Kdo je plesalec Jan Ravnikar?

Jan se je rodil in odraščal v Sloveniji, kjer se je začel udeleževati plesnih tekmovanj in osvojil več državnih in svetovnih naslovov. Enkrat je bil celo razglašen za najboljšega plesalca Slovenije. Prejel je tudi nagrado Olimpijskega komiteja Slovenije za najboljšega trenerja/koreografa in nastopal v tekmovalnih televizijskih oddajah, med njimi Slovenija ima talent in X Factor.

Pred nekaj leti se je Jan preselil v ZDA in od takrat delal z več velikimi zvezdami, vključno z Mario Carey, Paulo Abdul in Brunom Marsom. »Neskončno sem hvaležen, da sem del @taylorswift Eras Tour. Še vedno ne morem opisati z besedami, kako se počutim po včerajšnji otvoritveni večer!« pa se Jan zahvalil na Instagramu. »Nikoli si nisem mislil, da lahko mali meščan iz Slovenije pride tako daleč, a tukaj smo.«