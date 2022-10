Vojaške hlače oblekla iz sramu

Pisalo se je leto 1997. Na svetovni glasbeni sceni verjetno ni bilo bolj priljubljenega benda od dekliške skupine Spice Girls, hočeš nočeš je vsem v glavi odzvanjala tudi uspešnica Barbie Girl zasedbe Aqua. In v tem pop in skoraj seksi dekliškem ozračju se je kot anomalija pojavila Natalie Imbruglia, nekoliko fantovska lepotica velikanskih modrih oči, ki je v ohlapnih vojaških cargo hlačah in preveliki jopici, v kateri se je skoraj izgubila, s skladbo Torn obnorela svet. A z deško podobo ni želela izstopati, biti drugačna, hotela je zgolj zakriti obliko svojega telesa, saj se je lomila pod težo izkrivljene samopodobe in pod kupom negotovosti, povezanih z lastnim videzom. A je nehote in nevede zanetila nov oblačilni trend. »Vojaške hlače, ki sem jih nosila v glasbenem videu, niso bile kul ali modni izraz. Moj edini namen je bil, da se ne vidi oblike mojega telesa, nisem hotela, da kdor koli ve, kakšno je v resnici moje telo,« priznava Natalie. »A čeprav je vse izhajalo iz želje, že nuje, da mi ni treba obleči oblekice ali krila, je ta videz na koncu izžareval neko moč. Na koncu je bilo androgeno modno.«

Avstralska pevka ne more verjeti, da po četrt stoletja še vedno prepeva. FOTO: Osebni Arhiv

Letos je minilo četrt stoletja od njenega glasbenega prvenca, albuma Left of the middle, kar bo zvezdnica zaznamovala z vsebritansko glasbeno turnejo, na katero se je podala ta teden. »Mislim, da je precej izjemno, da imam še vedno, po toliko letih, kariero,« priznava, ob čemer je zavila v svoja prva leta, ko je že mislila, da je njen lov za glasbenimi sanjami še najbolj podoben boju z mlini na veter. »Nisem in nisem mogla dobiti delovnega dovoljenja, tako se nisem mogla dokopati do službe. Ko sem naposled podpisala prvo snemalno pogodbo, je bil moj vizum tik pred iztekom, stanodajalcu sem dolgovala že več kot dva tisočaka.«

Ob 25. obletnici je na vinilki (po)izdala svoj prvi album.

A tudi ko je drobni Avstralki, ki so jo glasbene sanje leta 1994 iz rodnega Sydneyja pripeljale v London, s skladbo Torn uspel veliki preboj, je morala še leta dokazovati, da ni zgolj muha enodnevnica. »Čudež enega hita. S tem sem se spopadala na začetku kariere in sem morala s tem pečatom, kljub sledečim uspehom, živeti še vrsto leto.« Tega ni povsem izbrisal niti njen tretji album leta 2005, čeprav je bil njen prvi, ki se je prebil na vrh glasbenih lestvic, singel Shiver pa je postal celo najbolj preigravana skladba v tistem letu. »A ko si del tako monumentalne skladbe, kot je Torn, moraš to verjetno vzeti v zakup.«