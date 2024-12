Voditelj MasterChefa odletel

Sovoditelj britanske oddaje MasterChef Gregg Wallace je odstopil zaradi obtožb o neprimernem vedenju, ki trajajo skoraj dve desetletji. Prihajajo od najmanj 13 žensk, med njimi je tudi televizijska voditeljica Kirsty Wark, ki je povedala, da je, ko sta skupaj snemala oddajo leta 2011, ves čas dajal neprimerne opazke s seksualno vsebino. Rekla je, da so njegovi komentarji ustvarjali neprijetno ozračje, zaradi česar se je ekipa počutila nelagodno.

Produkcijska hiša Banijay UK je že uvedla preiskavo, Wallace pa je zanikal vse obtožbe. Toda jasno je, da se ne spoprijema prvič s takšnimi očitki. Leta 2018 sta se dve ženski BBC-ju, ki je bil takrat Wallaceov delodajalec, pritožili, da ju je v neki kuharski oddaji ves čas obkladal z neprimernimi pripombami in da je bilo ozračje zelo nelagodno. Takrat se je opravičil, a obtožb je bilo še več in pojavljajo se nove.

Gregg Wallace v družbi masterchefovskega sovoditelja in gostinca Johna Toroda FOTO: Brian Minkoff-London Pixels/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Med potekom preiskave je Wallace odstopil in ne bo več sodeloval pri snemanju zelo gledane oddaje MasterChef, vnaprej posnete epizode pa bodo še naprej predvajane.

Televizijec in kuhar

Wallace je izjemno popularen sovoditelj britanske oddaje MasterChef in skoraj dve desetletji znan obraz britanske televizije ter odličen kuhar. Znan je kot veseljak in po navduševanju nad hrano, vendar so nedavne obtožbe o neprimernem obnašanju vrgle senco na njegovo kariero. Ženske se pritožujejo predvsem zaradi spolnega namigovanja in neprimernih šal ter neprofesionalnega obnašanja. Kot je povedala ena od njih, si je nekoč slekel srajco ter paradiral med tekmovalkami.

Njegov odhod iz MasterChefa je prelomnica, saj se različne televizijske hiše na Otoku že dolgo spoprijemajo z obtožbami, da se mnogi njihovi zvezdniki ne obnašajo primerno. Zaposleni pa vedno bolj zahtevajo varno in spoštljivo okolje predvsem do žensk.

Pevec Rod Stewart je prilil olja na ogenj, ko je nedavno Wallacea javno označil za »debelega, plešastega in nevzgojenega nasilneža« ter ga obtožil, da je na kuharski oddaji Celebrity ­MasterChef poniževal njegovo ženo Penny Lancaster. Wallace se je branil, da so v tovrstnih oddajah – spomnimo se samo na Gordona Ramsayja – kuharji pač strogi in da ne bo prizanašal Penny le zato, ker je žena Roda Stewarta. A očitno se bo moral posloviti od ­televizijske kariere.

Najnovejše obtožbe

Prav te dni se je oglasila še Shannon Kyle, avtorica Wallaceove »avtobiografije« Life On A Plate iz leta 2012. Kakor je povedala, jo je kuharski voditelj spolno nadlegoval, ko je kot pisateljica v senci (angl. ghostwriter) delala za knjigo. Podrobno je opisala vrsto incidentov, ki so se domnevno zgodili v času, ko sta delala skupaj. Wallace jo je med drugim med televizijskim nastopom zgrabil za zadnjo plat in jo božal po stegnu, ko je menjal prestave v avtomobilu. Najbolj pretresljiv incident po njenih besedah pa se je ​​zgodil, ko je odprl vhodna vrata, ovit le v brisačo, ki jo je nato odvrgel pred njo, ko je vstopila v njegov dom, da bi delala za knjigo.

Zadnje obtožbe so prišle od Shannon Kyle, ki je pred dobrim desetletjem napisala Wallaceovo »avtobiografijo«. FOTO: Bbc

»Počutila sem se zelo ranljivo, ker sem bila sama v stanovanju z moškim. Golim,« je povedala za oddajo BBC Newsnight. Dodala pa je, da je pred začetkom projekta podpisala pogodbo o nerazkritju podatkov. »Skrbelo me je, da bom izgubila službo, ker sem zaradi tega projekta opustila vse drugo delo. Zato sem si mislila, da se bom poskusila prebiti skozi to,« je rekla. »Bilo je res odvratno.« Odvetniki Gregga Wallacea so njene trditve zanikali.