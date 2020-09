Virtualni emmyji so zažigali

Tudi v pižamah

osebni arhiv Tracee Ellis Ross si je oblekla večerno toaleto in mini rdečo preprogo razprostrla kar na domačem vrtu. FOTO: Osebni Arhiv

osebni arhiv Jennifer Aniston si je v urah pred virtualno podelitvijo privoščila obrazno masko in šampanjec. Seveda v pižami. FOTO: Osebni Arhiv

30

nagrad je odnesel HBO.

Rdeča preproga, po kateri bi se sprehajale do vsake, še tako majhne podrobnosti urejene televizijske in filmske zvezde v dizajnerskih oblačilih, se tokrat ni vila do losangeleške dvorane Staples Center. Slednja je bolj ali manj samevala. Svetleči žarometi so sicer osvetljevali oder, na katerem je stal voditelj, a ta je govoril praznim sedežem. Namesto zvezdnikov so bile na stolih prislonjene le njihove podpisane fotografije. To je bila nedeljska podelitev emmyjev, najprestižnejših televizijskih nagrad, v teh čudnih pandemskih časih.A če v teh prvih nekaj besedah zveni neobetavno, že mračno, se je 72. emmyjevska podelitev vseeno vpisala v zgodovino. Producentom virtualne različice dogodka je namreč uspelo skoraj nemogoče – podelitev je zažigala in bila izjemen uspeh. Večinoma verjetno zaradi prenosa v živo, saj zahvalnih govorov zmagovalcev niso posneli vnaprej, pač pa so s kamerami odšli na domove 130 nominirancev v 20 mestih po svetu in tako postregli s pristnimi čustvi.Saga o tajkunski dinastiji Nasledstvo, distopična drama Watchmen in komedija Schitt’s Creek. To so serije, ki so najbolj prepričale kritiško srenjo in v nedeljskem večeru najbolj zasijale. Nasledstvo, ki je nastalo pod okriljem televizijske mreže HBO, je odneslo najbolj čislano odličje, tisto za najboljšo dramo, njen glavni igralecpa je postal najboljši glavni igralec. Dramska saga je skupno odnesla sedem emmyjev, največ kipcev, skupaj 11, pa je pobrala serija Watchmen o samooklicanih superherojih.A čeprav je bila ta serija morda osrednja zmagovalka letošnjih (pand)emmyjev, je bil to vseeno večer kanadske situacijske komedije Schitt's Creek, ki je odnesla vsa odličja iz komičnih kategorij (to je prej uspelo le Sodobni družini pred šestimi leti). Njeni zvezdnikiinso vsi postali dobitniki nagrad za najboljšo igro v komičnem žanru, drugačnim pričakovanjem navkljub pa je postala tudi najboljša komična serija, da se je za emmyja lahko pod nosom obrisala poprej najverjetnejša favoritka in lanskoletna zmagovalka The Marvelous Mrs Maisel.Za presenečenje večera je torej poskrbel zabavni Schitt's Creek, za največ solza pa verjetno mlada, zvezdnica dramske serije Evforija, ki je s 24 leti postala najmlajša igralka, ki ji je kdaj uspelo osvojiti prestižnega emmyja za najboljšo žensko vlogo v drami. »Vem, da je čuden čas za praznovanje ...« je nekdanja Disneyjeva zvezdnica začela s solznimi očmi, ko je prebrodila začetni šok, ko je njeno ime izmed nominirank zadonelo kot zmagovalno.Virtualni emmyji so bili nenadejan uspeh! Tudi ker je bil zvezdniški oblačilni nabor letos precej bolj pester od običajnih le večernih toalet. Tokrat so si zveneča imena namreč lahko dala duška in pozdravljala s svojih vrtov in kavčev, sami ali v družbi najbližjih, v dizajnerskih oblekah ali preprostih in udobnih pižamah.in, ki sta sodelovali pri seriji Little Fires Everywhere, pa sta si namesto podelitvenega slavja priredili kar majhno (pred)novoletno zabavo. »Pripravljeni sva, da je tega leta že konec!« Z njunimi besedami pa se verjetno strinja ves svet.