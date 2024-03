Victorii Beckham so poslali krvav videoposnetek

Čeprav je v preteklosti že prepovedala eksotično krzno in živalske kože v svoji kolekciji z namenom, da bi pripomogla k dobrobiti živali, se je Victoria Beckham pred kratkim vseeno znašla na črnem seznamu ljubiteljev živali. Predstavnike organizacije za etično ravnanje z živalmi Peta je razkurila njena zadnja revija, ki je potekala 1. marca na tednu mode v Parizu.

Tam je nekdanja članica glasbene skupine Spice Girls predstavila svojo jesensko-zimsko kolekcijo za prihodnjo modno sezono, med kosi pa so se našli tudi usnjeni izdelki. Predstavniki Pete so zato kar sredi dogodka vdrli na modno brv ter s transparenti pozivali k uporabi veganskega usnja.

V kolekciji so tudi usnjeni kosi. FOTO: Julien De Rosa/Afp

Po incidentu v Parizu so zvezdnici poslali še krvav videoposnetek. Gre za oglas, ki prikazuje zabavo, na kateri ljudje s kijem razbijajo iz papirja narejeno kravo, iz katere se usujejo okrvavljeni dizajnerske torbice in čevlji. Gre za predelavo v Ameriki priljubljene navade, ko otroci na rojstnih dnevih z zavezanimi očmi s kijem razbijajo žival iz papirja, tako imenovano pinjato, iz katere se nato usujejo sladkarije. Predstavniki Pete so zvezdnico zaprosili, naj video deli s svojimi sledilci in jih na tak način opozori na okrutnost trgovine z usnjem.

Victoria nad vdorom ni bila videti preveč navdušena. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

1. marca je naredila »sporno« potezo.

Skupina upa, da bo ta poteza navdihnila 49-letno oblikovalko in mamo štirih otrok, da bo izrazila sočutje do drugih (živalskih) mater ter prenehala uporabljati usnje. Kot opozarja podpredsednica omenjene organizacije za korporativne projekte Yvonne Taylor, je živalsko usnje vedno produkt ekstremnega nasilja.

»Velik del kože, ki se uporablja za luksuzno modo, prihaja s telet, ki so jih odtrgali od mater le nekaj ur po rojstvu. Kot veste, je materin instinkt, da zaščiti svoje otroke, močan. Tako kot mi imajo tudi krave močno, ljubečo vez s svojimi mladiči in nobena torbica ali jakna ne more opravičiti travme ločitve, ki jo preživita, ali groze klavnice,« poudarja.

Zadnjo besedo bo imela seveda oblikovalka, vendar so člani Pete dokaj optimistični.