Velika pokovka je postala mamica

Njuna sreča je prevelika, da bi jo lahko zadržala le zase. Le nekaj dni potem, ko sta Kaley Cuoco in Tom Pelphrey prejšnji četrtek pozdravila svojo prvorojenko, sta veselo novico izkričala na vse grlo in jo pospremila s serijo družinskih fotografij. »Predstavljava Matildo Carmine Richi, novo luč najinih življenj. Presrečna in hvaležna sva za ta najin mali čudež,« je sporočila igralka in dodala, da se je zdaj v svojega Toma zaljubila še nekoliko bolj, čeprav ni verjela, da je to sploh mogoče. Manjši hvalospev je mamici zapel tudi očka, sveto prepričan, da je njegova Kaley, njegova najboljša prijateljica in sorodna duša, neverjetna.

Kaley in Tom sta se spoznala aprila lani.

Minilo je le slabo leto, odkar se je hollywoodski lepotički življenje obrnilo na glavo. Aprila lani je spoznala Toma in se vanj v trenutku noro zaljubila. Le nekaj mesecev pozneje, bilo je oktobra, sta zaljubljenca oznanila, da bosta v letu 2023 postala očka in mamica. »Zelo je zaljubljena in se s Tomom odlično razumeta. Prepričana je, da je odličen življenjski partner in da bo super oče. Toplo ji je pri srcu ob misli na spremembe, ki jih bo v njuno življenje prinesel otrok,« je njun prijatelj razkril medijem.

Dobila je hčerko Matildo.

Igralka je priznala, da je prihod dojenčice prav nič ne skrbi. »Nobenega načrta nimam in prebrala sem natanko nič knjig o prihodu dojenčka. Očitno bom takšne sorte mama. Nikoli se nisem pripravljala na vse mogoče scenarije. Preprosto zaupam, da bo vse v redu. Tako funkcioniram že vse življenje,« je dejala in dodala, da se ljudje danes preveč poglabljajo v vse in preveč analizirajo. Če se bo kje zalomilo, bo ob njej Tom, ki je njeno popolno nasprotje: »Na spletu je poiskal prav vse informacije. Zdaj je že tako oborožen z vsem znanjem, da bi še sam lahko donosil in povil otroka,« se je namuznila.

Igralka ima za sabo že dva propadla zakona.

V Tomu ima velikansko oporo, dobro pa tudi ve, da se bo lahko v novi vlogi po pomoč vedno obrnila na svojo mamo. »Moja mama je neverjetna. Roko na srce, že kakšnih 20 let je čakala, da dobi vnuka. Zato je zdaj presrečna.«