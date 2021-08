Varuške kraljevih otrok so posebej pozorno izbrane, ne kličejo jih z besedo otroci

Maria Borrallo je že sedem let del britanske kraljeve družine. FOTO: Getty Images

Več kot le varuška Obseg dela Marie Borrallo je veliko več kot le čuvanje otrok Cambridgeevih. Pomaga jim pri domačih nalogah, jim pripravlja obroke, ki morajo biti vsak dan drugačni, vsakič pa čim bolj hranljivi in izključno iz organskih sestavin. Vsak dan, naj bo dež ali sonce, se z njimi igra na prostem, družino spremlja na vseh potovanjih in pomembnejših dogodkih, če bi Kate in William morda potrebovala pomoč.

6000 evrov na mesec lahko zasluži

Ko so biliinše mlajši, smo lahko na raznih dogodkih, ko sta bila njihova oče in mama zaposlena z drugimi rečmi, opazili žensko v svetlo rjavi uniformi, ki jih ni spustila izpred oči. To je bila njihova varuška, ki sta ji skrb in vzgojo otrok zaupala princin. Kraljevi ljudi, pravzaprav so to izključno ženske, izbirajo zelo skrbno, kandidatke morajo biti visoko izobražene, poznati morajo kraljevi protokol, se podučiti o pravilih posameznega gospodinjstva ter se tako rekoč odpovedati zasebnemu življenju.Ženske, ki se pozneje zaposlijo pri najpomembnejših družinah doma in po svetu, skoraj izključno obiskujejo najboljšo šolo za varuške, ki je seveda v Angliji, v mestu Bath. Britanski kraljevi med diplomantkami kolidža Norland svoje zaposlene izbirajo že vse od leta 1892, obiskovala pa jo je tudi Borrallova. Da bi si zagotovile mesto v kolidžu, pa ni dovolj le zelo dober srednješolski uspeh. »Naše varuške morajo biti ljubeče, prijazne, poštene, iskrene, ustvarjalne, odgovorne in dobro organizirane. Tega se ne da priučiti, zato morajo kandidatke te lastnosti imeti že ob prihodu,« je dejala ravnateljicain dodala, da sprejemajo le dekleta, ki že imajo izkušnje z varstvom otrok, torej so med šolanjem opravljale prostovoljno delo v vrtcu ali si žepnino služile z varstvom otrok.V treh letih kolidža se mladenke nato učijo otroške psihologije, pedagogike in osnov pediatrije, sledita še vsaj enoletna praksa in diploma. Med praktičnim delom morajo študentke denimo pripraviti rojstnodnevno zabavo za otroka, ga pripraviti na nočni počitek, pomiriti med napadi jeze, naučijo se, kako ravnati, če malček noče pojesti zajtrka, in kako opremiti otroško sobo na do okolja prijazen način.Varuške, ki se zaposlijo pri kraljevi družini, zaslužijo med 3500 in 6000 evri na mesec ter pri delodajalcih večinoma tudi živijo, še posebno ko so otroci še zelo majhni. O kraljevi družini in podrobnostih iz njihovega življenja pa seveda ne smejo govoriti z drugimi, še najmanj novinarji. Vojvodinja Cambriška zahteva še, da varuška njene otroke vedno naslavlja izključno z njihovimi imeni. Če želi Maria Borrallo k mizi poklicati vse tri, denimo ne sme uporabiti stavka »Otroci, pridite«, temveč »George, Charlotte, Louis, pridite«. Kot je pojasnila, ki britansko kraljevo družino dobro pozna, se na ta način izkaže spoštovanje do otrok, hkrati jim sporočamo, da cenimo vsakega od njih in njihove posamezne osebnosti.