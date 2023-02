Varuška toži zvezdniška delodajalca (FOTO)

Znašla se je v navzkrižnem ognju med odtujenima zaljubljencema in na koncu potegnila kratko. Tako trdi Ericka Genaro, nekdanja varuška otrok bivšega zvezdniškega parčka Olivie Wilde in Jasona Sudeikisa, ki je zaradi napetosti ob zatonu zvezdniškega razmerja postajala vse bolj tesnobna in pod stresom v čustveno kaotičnem vzdušju v njihovi hiši.

Po nasvetu zdravnika je tedaj celo poskušala vzeti tri dni bolniške, kar pa je plačala z nenadno odpovedjo delovnega razmerja. To jo je seveda močno udarilo po žepu, z danes na jutri je ostala brez plače in ugodnosti, ki jih prinaša redna služba, zaradi česar je zvezdnika zaradi krivične odpovedi zdaj zvlekla na sodišče.

Rama za tolažbo

Genarova je za danes osemletnega Otisa in dve leti mlajšo Daisy, ki sta se rodila iz ljubezni med Olivio in Jasonom, začela skrbeti leta 2018. Dve leti pozneje pa je počilo. Hollywoodski igralki se je srce tako močno ogrelo za mlajšega Harryja Stylesa, da je, kot bi pozabila na prejšnje življenje, spakirala in se odselila, za sabo pa pustila čustveno razdejanje. Tako vsaj govorijo sodni spisi, v katerih Genarova nadaljuje, da se je Sudeikis v teh zanj težkih trenutkih začel obračati nanjo kot na ramo opore.

»Na njegovo prošnjo je ostajala pri njih tudi še tedaj, ko sta otroka že spala, potreboval je nekoga, s komer bi se pogovarjal. Ti nočni pogovori so vselej pripeljali tudi do Olivie. Ericka je imela občutek, da mora prisluhniti in sodelovati, čeprav je vse to čutila kot pritisk, da mora izbrati stran. Bodisi njegovo bodisi Olivijino.«

Ta težka občutja pa so se le nalagala, sploh ker nenadoma ni bila več le varuška, pač pa se je nehote znašla v vlogi skoraj osnovne skrbnice otrok in je nadomeščala tudi vlogo, ki bi jo sicer morala zapolnjevati njuna mama. A tega ni molče prenašala, obrnila se je na Wildovo in ji iskreno zaupala svoje misli o trenutni situaciji. »Dobila je občutek, da so njene besede padle na plodna tla.« Vsaj dokler ji Jason ni povedal, da mu je bivša zaupala čisto vsako besedico, ki si jih je Ericka v zaupnosti izmenjala s svojo zvezdniško delodajalko.

Temperamentna reakcija

Po nekaj mesecih dela v tako napetem vzdušju, da bi ga lahko rezali z nožem, je bilo za Genarovo vsega preveč. Stres, tesnoba, tudi občutja depresije so ji načeli še telesno zdravje. Terapevt, ki ga je obiskovala, jo je napotil k zdravniku, ta pa ji je svetoval, da bo zanjo najboljše, če zamenja službo. Prvega februarja 2021 je Sudeikisu povedala, kaj ji je svetoval zdravnik in da mora to storiti za svoje dobro, a da jih ne bo zapustila v teh časih hude stiske. »Dejala je, da lahko za njih dela tudi še pet mesecev in poskrbi, da najdejo ustrezno zamenjavo. Poskrbela da bo tudi, da bo prehod od ene varuške k drugi za otroka čim mehkejši,« piše v sodnih spisih.

Njenih besed Jason ni sprejel najboljše, odzval se je tako »temperamentno«, da je Ericko tesnobno stisnilo okoli srca. »Dan pozneje je zaradi stresa ob odpovedi obiskala zdravnika, ta ji je svetoval tri dni bolniške odsotnosti.« Še več, v teh treh dneh naj nima nikakršnih stikov s svojimi delodajalci. A slednji tega niso spoštovali, čez zgolj nekaj ur jo je že klical Sudeikis. »Ko mu je povedala, da zaradi paničnih občutij potrebuje tri dni popolnega miru, jo je pri priči odpustil.« Upala je, da bo nekoliko več razumevanja deležna od Wildove, a zaman.

V tožbi zahteva odškodnino zaradi izgubljene plače in ugodnosti, želi pa tudi, da stroški odvetnikov in tožbe padejo na pleča Jasona in Olivie.

