Svetovno znana igralka priznala, da je vampek prek hlač njen in pokazala, kakšna je v resnici (FOTO)

V dolgoletni filmski karieri, ki jo je z bumom začela že s svojim filmskim prvencem Noč čarovnic, ko je bila stara komaj 20 let in ki ji je prinesel vzdevek kraljica kričanja, je Jamie Lee Curtis pokazala precej gole kože. Le spomnite se komedije Kolo sreče, ko se je kameri samozavestno pokazala le v drobnih spodnjicah ter razgalila popolno telo.

Ali pa akcijske komedije Resnične laži, v kateri s striptizom spravi na kolena ne le občinstvo, ampak tudi soigralca, avstrijskega hrusta Arnolda Schwarzeneggerja. A četudi ji danes, ko ima za sabo že 63 pomladi in je srečno poročena mati dveh, ne pade na kraj pameti, da bi za film odvrgla oblačila, je znova pokazala vse. A povsem drugače kot v mlajših letih, oblečena namreč od glave do pet.

Sklenila je pokazati svoje telo, takšno, kot je, brez popravkov, brez oblačil za preoblikovanje telesa, ki bi določene dele povzdignila in določene stisnila, trebuha ne bo več vlekla vase in stiskala mišic, da bi bila videti bolj čvrsta, kot v resnici je.

Zvezdnica ima dovolj podpiranja industrije, ki spodbuja zakrivanje tega, kakšni smo v resnici. FOTO: Gianmarco Maggiolini/kika Press

»Od svojega 11. leta sem vase vlekla trebuh. Stiskala sem vse mišice, da bi zakrila resničnost. Tega ne bom več počela!« Kar je brez ovinkarjenja dala vedeti tudi ustvarjalcem filma, v katerem bomo videli Jamie takšno, kakršna danes je. Tudi če to pomeni, da ji čez pas hlač visi vampek.

Povsem naravna

Sivih, precej slamastih las sedi na pisarniškem stolu. Gorčično rumen puli se ji nič kaj laskavo oprijema trebuha, ki ji kot krof leze čez pas sivih hlač, prsi pa že davno niso več čvrste in pokončne. To je zvezdnica v vlogi svojega najnovejšega filmskega alter ega, davčne revizorke Deirdre Beaubeirdra v prihajajoči znanstvenofantastični pustolovščini Everything Everywhere All at Once. A hkrati je to Jamie v svoji najbolj iskreni podobi. »Vsi so sklepali, da ima prostetični trebuh, a v resnici je njen. Bila je hvaležna, da smo pustili, da ji visi, kot pač visi,« je povedal eden izmed režiserjev Daniel Kwan, igralka sama pa je zapisala, da je vsem vpetim v film vnaprej povedala, da tokrat ne bo prikrila ničesar.

»Sklenila sem, da ničesar več ne bom vlekla, stiskala, tiščala, ampak bom sprostila vsako mišico. In nikoli se še nisem počutila tako svobodne, telesno in umetniško,« pri tem pa je še dodala, da je desetletja živela ujeta v kolesje večmilijardne industrije, ki živi od zakrivanja, prikrivanja in izkrivljanja resničnosti.

Danes ji ne pade na kraj pameti, da bi za film odvrgla oblačila kot v Kolesu sreče.

»Korektorji. Oblačila za preoblikovanje telesa. Polnila. Obleke. Lasni dodatki. Vse to in še več je ustvarjeno le z namenom zakriti to, kar v resnici smo.« In vsemu temu je zdaj rekla ne, kar so stanovski kolegi in njeni oboževalci pozdravili z navdušenjem.

Vloga je od mene zahtevala, da se razgalim. Res je, bila sem videti dobro, a bilo me je sram in mi ni bilo všeč, da to počnem.

S ponosom je pokazala, da njeno telo ni kot z naslovnice. A pred štirimi desetletji, ko je v filmu Kolo sreče pokazala popolno izklesano in sloko telo, tega ponosa ni čutila. »Vloga je to zahtevala od mene, zato sem to storila. Res je, da sem bila videti dobro, a bilo me je sram in mi ni bilo všeč, da to počnem. To sem storila le, ker je to od mene zahtevalo delo. A tudi za film tega danes absolutno ne bi več naredila.«