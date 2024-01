V šoli ni blestela, a je to v življenju ni oviralo

V ENI OD omar šole, ki jo je v 70. letih prejšnjega stoletja obiskovala Sarah Ferguson, so povsem po naključju našli nekaj zaprašenih papirjev in med njimi rezultate preverjanja znanja, ki ga morajo v Veliki Britaniji opraviti dijaki ob koncu srednje šole. Gre za izpit, podoben naši maturi, po uspešnem zaključku je njihovo srednješolsko izobraževanje končano, lahko pa opravljajo še drugi del preverjanja, to je nekoliko bolj zahtevno in pogoj za nadaljnje šolanje.

Bivša žena princa Andrewa je opravljala le osnovno preverjanje znanja.

Fergie do drugega dela ni prišla, saj ji že pri osnovnem preverjanju ni šlo najbolje, je razvidno iz najdenih rezultatov. S pozitivno oceno je opravila zgolj dva predmeta, angleščino, v kateri je blestela in dobila petico, ter umetnost, tam si je prislužila oceno dobro. Dijaki morajo v sklopu tega preverjanja pisati izpite iz najmanj petih predmetov ter pri vseh dobiti pozitivno oceno, običajno pa se odločijo opravljati od sedem do devet izpitov. Fergie jih je najverjetneje izbrala pet, razen omenjenih, ki jih je uspešno opravila, pa ni znano, katere. Kljub temu da v šoli, kot kaže, ni ravno blestela, pa Sarah to ni oviralo, da ne bi omrežila princa ter si pozneje zgradila uspešno literarno kariero.

Lani je prvič po ločitvi božič preživela s kraljevimi. FOTO: Chris Radburn/Reuters

Zgolj osnovni sklop izpitov ob koncu srednje šole je opravljala tudi kraljica Camilla, ni pa znano, kako uspešna je bila niti za katere predmete se je odločila. Čeprav se Camilla ni vpisala na univerzo, je kljub temu nadaljevala izobraževanje v Švici in Parizu, kjer je šest mesecev študirala francoski jezik in literaturo. Njen mož, kralj Karel III., ki je sovražil šolo iz dna srca, kot je nekoč sam dejal, se medtem lahko pohvali z diplomo iz zgodovine na prestižni univerzi Cambridge.