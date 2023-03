V snemanje porniča jo je prisilil, bogatašinja je seks sovražila (FOTO)

Paris Hilton se je držal sloves žurerke, liberalne, že kar razvratne bogatašinje. »Okoli mene je nastala fama, da sem spala s stotino čudovitih moških, a to ni bilo res!«

Ko je v javnost pricurljal njen domači pornič, je jokala in jokala. FOTO: X17agency.com

Paris zavrača govorice o nepregledni vrsti moških v njeni postelji. Plaz govoric in namigovanj pa je sprožil njen žgečkljivi domači filmček, ki ga je pred dvema desetletjema posnela s tedanjim fantom Rickom Salomonom in je (z Rickovo pomočjo) pricurljal na splet. Sprva zgolj krajši izsek njunega vročičnega plesa med rjuhami, ki pa je manj kot leto pozneje izšel še v obliki enournega pornografskega filma.

»Tedaj sem postala tarča klevet. Slikalo se me je v vseh najgrših barvah, nihče pa ni s prstom pokazal na starejšega moškega v filmu, na Ricka.« Ob tem Paris v svojih spominih, ki so pred izidom, dodaja, da jo je Rick v snemanje skorajda prisilil. Prelomil je tudi obljubo, da bo film le za njune oči.

Bila je mlada, naivna in v ljubezni še precej neizkušena 18-letnica, ki jo je omrežil nekoliko robat, aroganten starejši moški. Z imenom ga med pisanjem spominov ni poimenovala, a že hiter pregled njene ljubezenske zgodovine razkrije, da se je tedaj videvala s Salomonom, neizpodbiten dokaz te romance pa je tudi zasebni pornič, ki ga je svet prvič videl leta 2003.

Paris tega najintimnejšega dejanja med ljubimcema ni želela posneti. Še več, »sovražila sem že samo idejo seksa. S tem korakom sem vselej zavlačevala in se mu izogibala, dokler sem le lahko.« Zamisel, da bi se med spolnostjo snemala, ji potemtakem ni padla na kraj pameti in se je je otepala z vsemi štirimi.

Šele s Carterjem je spoznala, kako čudovita je lahko spolnost. FOTO: osebni arhiv

»Tisto noč sem bila po celem večeru zunaj utrujena in rahlo okajena.« Njen dragi pa ji je predlagal popestritev ljubezenskega življenja s kamero. »Nihče drug tega ne bo videl,« ji je menda zatrdil. A ko je namesto navdušenja ali vsaj privolitve od Paris dobil le mencanje in kup izgovorov, jo je postavil pred dejstvo. »Zabrusil mi je, da če tega nisem pripravljena storiti, z lahkoto najde kakšno drugo, ki bo. Misel, da me zapusti starejši moški, ker sem le neumen otrok, ki se ne zna igrati iger za odrasle, pa se mi je tedaj zdela nekaj najbolj groznega.«

Zato je privolila, a se je morala pošteno napiti, »vzela pa sem tudi močna pomirjevala. Vse to priznavam. Vedela sem, kaj želi, in sem se temu vdala. Morala sem se mu dokazati, čeprav sem se, da sem to izpeljala, skoraj do mrtvega napila.«

Čudno. Neprijetno. Odbijajoče. Z vsemi temi pridevniki je Hiltonova označila snemanje domačega porniča. A to ni bilo nič v primerjavi s travmami, ki so sledile. »Nekaj let pozneje me je nekdo poklical, češ da je na internetu zasledil posnetek, krožijo pa da govorice, da je to zgolj predogled prihajajočega posnetka, ki ga bodo izdali v celoti. V tistem sem poklicala svojega bivšega in ga rotila, naj tega ne stori. A bil je povsem hladen, češ da je že prepozno. Dejal pa mi je tudi, da ima vso pravico prodati nekaj, kar je njegovo in kar mu lahko navrže lep kup denarja.«

Zaradi dejanja, ki naj bi ostalo le med nama, so me označili za vlačugo.

Klic se je za Paris končal z občutki popolnega ponižanja, sramu in žive groze, ki se jih še ni povsem znebila. »Ta posnetek je nekaj, kar me bo zasledovalo vse življenje in me vedno znova rani. Nikoli ne bom pozabila, kako so o meni po tistem govorili v pogovornih oddajah in v medijih. Govorice so bile naravnost zlobne. Vsak dan sem jokala, hiše niti zapustiti nisem želela, prepričana sem bila, da je mojega življenja konec.« In čeprav je najhujše že mimo, jo bo misel na ta posnetek vedno zasledovala. Zaradi njega jo bodo ljudje vedno znova sodili. »Zaradi ene noči z nekom, ki sem ga ljubila, me bodo obsojali vse življenje. Zaradi dejanja, ki naj bi ostalo le med nama, so me označili za vlačugo.«

Rick naj bi prizadeti bivši ljubici izplačal okoli 375 tisočakov odškodnine.

V razmerjih je imela težave z zaupanjem. Prepričana je bila tudi, da je aseksualka, saj je spolni odnosi niso zanimali. »Nadeli so mi celo vzdevka Kissing bandit (Razbojnica, ki se poljublja) in Mrs. Blue Baller (Gospodična modra jajca), saj sem se le poljubljala in mečkala. Ko je fant želel kaj več, pa sem se prestrašila. Zaradi tega so vsa moja razmerja propadla, fantje so preprosto pogledali drugam in me prevarali.« Dokler ni 2019. spoznala sedanjega moža Carterja Reuma, s katerim je prvič spoznala, kakšne užitke lahko seks prinese.

Neupravičeno se je je oprijel sloves razvratne žurerke. FOTO: X17agency.com

Rick Salomon je omrežil tudi Pamelo Anderson. FOTO: Inffr-09 Infphoto.com