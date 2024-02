Usher s superbowla, kjer je imel nastop življenja, naravnost pred oltar

Veliki finale lige NFL v ameriškem nogometu je izjemno odmeven tudi zaradi zvezdniškega programa. Med polčasom superbowla stadion namreč zavzamejo največja imena pop glasbe, fotografski objektivi pa niso usmerjeni le na igrišče, ampak tudi v VIP-lože.

Letos so iz njih mahali denimo Gwen Stefani z možem Blakom Sheldonom, Lady Gaga, Jared Leto, Jeff Goldbloom, pa Kim Kardashian s sestrami Kourtney, Khloe in Kendall. Gordon Ramsey. Elon Musk. Justin Bieber z ženo Hailey. A največ pozornosti je nedvomno požela Taylor Swift, ki je priletela naravnost z Japonske, kjer je štiri zaporedne dni navduševala na svetovni turneji Eras Tour.

Strasten poljub Taylor in Travisa, ki je zasenčil vse drugo. FOTO: Mike Blake/Reuters

Taylor je v VIP-loži divje navijala za svojega fanta. FOTO: Carlos Barria/Reuters

13 minut je trajal Usherjev nastop med polčasom.

Toda na superbowlu pač ni smela manjkati, morala je navijati za svojega izbranca Travisa Kelcea, pri čemer sta ji na vse grlo pomagali prijateljici Blake Lively in Lana del Rey. V loži se je trojici pridružil še sir Paul McCartney.

Več kot 200 milijonov gledalcev

Koncert med polčasom tekme vseh tekem je spektakel, ki je postal pravi fenomen, ki ga pred malimi zasloni spremlja več kot 200 milijonov gledalcev, tudi tisti, ki jim je za šport malo mar. In ta največji oder je tokrat zavzel r'n'b pevec Usher, ki je priznal, da mu 30 let glasbene poti nikakor ni bilo lahko stlačiti v 13-minutni nastop. A mu je nazadnje uspelo, morda tudi s pomočjo otrok, ki so imeli za svojega slavnega očeta malo morje nasvetov.

Z nekaj namigi mu je postregla 15-letna hči Nayla, leto starejši Usher pa mu je spisal seznam njegovih pesmi, ki jih mora ali nujno vključiti v nastop ali jih prečrtati.

Poroka po nasvetu guruja Za Usherjem je nastop njegovega življenja. Toda morda še pomembnejši dogodek se je zanj osebno odvil po superbowlu. Pet dni prej je namreč pridobil poročno dovoljenje in je po nastopu – tako se govori – s srčno izbranko Jennifer Goicoechea odhitel naravnost v lasvegaško poročno kapelico. Zaljubljenca, ki ju je kupid ustrelil pred dobrimi petimi leti in sta ju v tem času osrečila že dva otroka, naj bi si pred peščico najtesnejših prijateljev in družine namreč obljubila večnost. Za ta pomembni korak se je pevec menda odločil po nasvetu svojega duhovnega svetovalca Amba Kahlyja Suja.

Usher je imel težko nalogo. Lani je oder namreč zavzela Rihanna, ki je tedaj in tam razkrila svojo nosečnost. Leta 2020 pa sta spektakel in pol pripravili latino divi Shakira in Jennifer Lopez. Usherjev nastop se je klavrno začel, zagodel mu jo je namreč mikrofon, saj med vzkliki navijanja njegovega glasu skoraj ni bilo slišati. Toda: konec dober, vse dobro!

Ko je slekel majico, so ženske ponorele. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Začetnim težavam navkljub je bil njegov nastop prava paša za oči, saj je predstavil tako glas kot stas, za dodano vrednost so poskrbeli tudi glasbeni gostje Alicia Keys, H. E. R., Lil John, Ludacris, will.i.am in Jermaine Dupri. Za piko na i je zvezdnik ob svojih izjemnih plesnih gibih pokazal še precej kotalkarskih spretnosti. V duetu z will.i.am-om je oder namreč zavzel na kotalkah in glasbenemu kolegu zapeljal med nogama – pri tem je padel, a se je, kot se za zabavljača svetovnega kalibra spodobi, vešče pobral in nadaljeval.