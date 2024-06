Umrla je velika filmska zvezdnica, znana bila tudi po številnih aferah

Umrla je francoska filmska zvezdnica Anouk Aimee. Stara je bila 92 let. V svoji filmski karieri je nastopila v več kot 80 filmih. V 60. letih minulega stoletja je veljala za ikono francoske elegance.

Anouk Aimee je generacijo gledalcev očarala z vlogo mlade vdove v francoski filmski uspešnici, romantični drami Moški in ženska v režiji Claudea Leloucha iz leta 1966. Vloga v filmu ji je prinesla nominacijo za oskarja, zlati globus za najboljšo igralko in ji na široko odprla vrata v svet Hollywooda. Leta 1969 je skupaj z Omarjem Sharifom zaigrala v filmu The Appointment in istega leta še v filmu Justine režiserja Georgea Cukorja.

Zaradi svoje elegantne prefinjenosti je Aimee že pred tem nase opozorila v evropskih filmskih mojstrovin, kot sta Sladko življenje (1960) in Osem in pol (1963) Federica Fellinija. Nepozabna je bila tudi kot ostarela plesalka v srce parajočem muzikalu Jacquesa Demyja Lola (1961).

Številne ljubezenske afere

Znana je bila tudi po številnih aferah, predvsem z Omarjem Sharifom, Warrenom Beattyjem in precej mlajšim režiserjem Eliejem Chouraquijem - s katerim je posnela številne filme - ter pisateljema Jeanom Genetom in Jeanom Cocteaujem, ki sta bila oba biseksualna.

