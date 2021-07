Umrla je slavna pevka: njene hite smo prepevali tudi v Sloveniji (VIDEO)

Po dolgotrajni bolezni je v svojem 79. letu na svojem domu v Rimu umrla italijanska pevka, igralka in voditeljica, kraljica italijanskega razvedrila.»Raffaella nas je zapustila. Odšla je v boljši svet, kjer bodo njena človečnost, njen nedvoumen smeh in njen izjemen talent večno sijali,« je žalostno novico sporočil Raffaellin partner, režiser in koreografV svoji karieri je prodala 60 milijonov plošč z lahkotnimi popevkami. Radi smo jo poslušali tudi Slovenci. Med bolj znanimi je bil hit A far l'amore comincia tu, ki ga je posnela konec 70-ih. Poslušate ga lahko v spodnjem videoposnetku.