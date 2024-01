Umrla je igralka Ivana Mrvaljević (47)

Umrla je črnogorska igralka Ivana Mrvaljević, poroča Blic. Stara je bila 47 let. Leta 2022 so ji odkrili raka na dojki, sedaj je izgubila boj. »Z rakom lahko živiš, če sprejmeš, da je del tebe in če premagaš ogromen strah, ki te prevzame ob omembi te bolezni,« je konec lanskega leta za Radio Free Europe povedala igralka.

Ena najpomembnejših črnogorskih igralk

Leta 1999 je diplomirala na Fakulteti za dramske umetnosti v domačem kraju. Od takrat je članica ansambla Mestnega gledališča, kasneje pa je v Torinu magistrirala iz produkcije. Med študijem je dosegla pomembne vloge. Mnogi se je spominjajo po vlogi tožilke Kristine v seriji Budva na peni od mora. Odmevne vloge je imela tudi v serijah Mješoviti brak, Pare ili život, Biser Bojane ...

Delala je tudi na področju video, TV, filmske in multimedijske produkcije ter bila od leta 2012 do 2016 direktorica Mestnega gledališča v Podgorici. Za mnoge je ena najpomembnejših črnogorskih igralk vseh časov.