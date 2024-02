Umrl zvezdnik iz kultne serije Samo bedaki in konji

V 89. letu starosti je umrl britanski igralec Michael Jayston. Igralec, ki je znan iz britanske televizijske komične serije Samo bedaki in konji, je preminil po krajši bolezni, je sporočil njegov zastopnik.

Britanski igralec je v BBC-jevi seriji zaigral v vlogi očeta Rachel "Raquel" Turner (Tessa Peake-Jones), ki je bila ljubezen Dereka "Del Boya" Trotterja (David Jason).

V epizodi Time On Our Hands Jaystonov lik, trgovec s starinami James, pove Del Boyu in njegovemu bratu Rodneyju (Nicholas Lyndhurst), da je uro v njuni garaži izdelal urar John Harrison in da je vredna ogromno denarja, kar pripelje do dražbe, kjer postaneta milijonarja.

V zgodovinskem filmu iz 70. let minulega stoletja Nikolaj in Aleksandra je zaigral v vlogi ruskega carja Nikolaja II. V filmu o zadnjih dneh ruskih carjih ter odnosu med vladarjem in njegovo ženo Aleksandro (Janet Suzman) sta zaigrala tudi Tom Baker in Laurence Olivier.