Umrl priljubljeni ameriški igralec

Norman Lloyd. FOTO: Kevork Djansezian, Reuters

V 107. letu starosti je v torek na svojem domu v soseski Brentwood v Los Angelesu umrl ameriški igralec, producent in režiser. Novico o igralčevi smrti je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa za filmsko revijo Hollywood Reporter sporočil njegov sinNorman Lloyd se je rodil leta 1914 v ameriški zvezni državi New Jersey kot. V 30. letih preteklega stoletja je sodeloval z Mercury Theatre Orsona Wellesa.Znan je po vlogi v televizijski seriji St. Elsewhere iz 80. let prejšnjega stoletja, v kateri je v šestih sezonah zaigral v vlogi zdravnika Daniela Auschlanderja. Zatem je igral vlogo zdravnika Isaaca Mentnorna v znanstveno-fantastični seriji Seven Days, ki so jo snemali med letoma 1998 in 2001.Najbolj je bil znan po vlogi zlobneža v Hitchcockovem filmu Saboter iz leta 1942. Zaigral je tudi v Hitchcockovem filmu Uročen iz leta 1945, v katerem sta igrala tudiin. Legendo nemega filmaje spoznal na teniškem igrišču, leta 1952 je zaigral v njegovem filmu Odrske luči.Nazadnje je pred kamere stopil leta 2015, ko je zaigral v komediji Razuzdanka.