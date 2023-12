Umrl je zvezdnik serije Peaky Blinders Benjamin Zephaniah

Zvezdnik serije Poet in Peaky Blinders Benjamin Zephaniah je umrl v starosti 65 let.

Novico o njegovi smrti so objavili v izjavi na njegovem Instagram profilu. »Z veliko žalostjo in obžalovanjem sporočamo, da je v zgodnjih jutranjih urah umrli naš ljubljeni mož, sin in brat. Benjaminu so pred osmimi tedni diagnosticirali možganski tumor,« se glasi začetek obvestila.

Benjamin Zephaniah, Rasta pesnik s svojim športnim avtomobilom TR7. FOTO: Stuart Clarke, news Syndication, Pixell

»Benjaminova žena je stala ob njem, ko je umrl. Delili smo ga s svetom in vemo, da bodo mnogi šokirani in užaloščeni zaradi te novice. Benjamin je bil pravi pionir in inovator, svetu je dal veliko. Skozi neverjetno kariero, ki vključuje ogromno pesmi, literature, glasbe, televizije in radia, nam Benjamin zapušča veselo in fantastično zapuščino,« se nadaljuje sporočilo, poroča index.hr.

Pod objavo se je usulo mnogo komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih:

»Tako žalostno ... Prvič sem začel pisati pesmi kot otrok zaradi Benjamina Zephaniaha. Gospod bili ste in ostali boste eden mojih junakov.«

»Hvala, ker me navdihujete na toliko ravneh! Hvaležna za vaše življenje! Počivajte v miru.«

»Takšna izguba za svet - zagotoviti moramo, da vsaka šola slavi njegovo zapuščino - navdihnil je generacijo.«

»Oh ne. To je tako grozno. V času, ko svet potrebuje lepe duše.«