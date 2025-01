Umrl je David Lynch, režiser kultne TV-serije Twin Peaks!

Znameniti ameriški režiser David Lynch je umrl v 79. letu starosti, je danes sporočila njegova družina. Vsestranski ustvarjalec, specializiran za nadrealistične misteriozne filme v slogu filma noir, je ustvaril vrsto vplivnih in kritiško priznanih umetniških del. Med širšim občinstvom se je najbolj proslavil s televizijsko serijo Twin Peaks.

Novico o smrti je prek Facebooka sporočila njegova družina. »Ker ga ni več med nami, je v svetu nastala velika luknja,« so zapisali, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lynch je sicer lani razkril, da so mu po skoraj 70 letih kajenja diagnosticirali emfizem pljuč, kronično bolezen, ki vse bolj otežuje dihanje. Takrat je dejal, da se komaj sprehodi po sobi in da se počuti, kot bi 'hodil naokrog s plastično vrečko okoli glave'.

Bogata kariera

David Keith Lynch se je leta 1946 rodil v majhnem naselju Missoula v ameriški zvezni državi Montana, katere vzdušje je večkrat prenesel tudi v svoje filme. Preden se je v zgodnjih 70. letih posvetil filmu, je študiral likovno umetnost, ustvaril več umetniških del in se predstavil na več samostojnih razstavah.

Kultni sloves mu je leta 1977 prinesel film Eraserhead, komercialni in kritiški uspeh pa je nadaljeval s filmom Človek slon (1980), ki je bil nominiran za osem oskarjev. Uspeh je zabeležil tudi z mešanico psihološke groze in filma noir Modri žamet ter filmom Mulholland Drive, še zlasti pa s televizijsko serijo Twin Peaks. Med bolj znane Lyncheve filme med drugim sodita še Divji v srcu in Izgubljena cesta.

Napisal je tudi kratko knjigo Meditacija, ustvarjalnost, mir, v katerem je predstavil tehniko transcendentalne meditacije. Ta naj bi pomagala pri odpravljanju ponavljajočih se projekcij prizorov in neprijetnih spominov, lajšala naj bi nespečnost ter zmanjševala potrebo po zlorabi drog in alkohola.

Lynch se je preizkusil tudi v glasbi, izdal je nekaj singlov in albumov, večinoma skupaj s kolegi iz glasbenega sveta.

Eden najpomembnejših sodobnih filmskih ustvarjalcev

V svoji skoraj šest desetletij trajajoči karieri je prejel številna priznanja, med drugim je leta 1990 na filmskem festivalu v Cannesu dobil zlato palmo za film Divji v srcu, leta 2006 je na beneškem filmskem festivalu prejel zlatega leva za življenjsko delo, leta 2019 pa tudi častnega oskarja. Skupina filmskih kritikov ga je po navedbah časnika The Guardian leta 2007 označila za enega najpomembnejših sodobnih filmskih ustvarjalcev.