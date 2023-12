Umrl je Andre Braugher, zvezdnik humoristične serije Brooklyn 99

ZA DRUŽINO igralca Andreja Braugherja, ki so se mu iz ljubezni z Ami Brabson, ki traja že več kot trideset let, rodili trije sinovi, december ne bo prav nič prazničen in čaroben. Nasprotno, zavili so se v žalost zaradi srčne bolečine. Zvezdnik, ki nas je zabaval v vlogi brezizraznega policijskega načelnika Raymonda Holta v humoristični seriji Brooklyn 99, je namreč izgubil boj s kratko in očitno zahrbtno boleznijo, star le 61 let.

Najbolj si ga bomo zapomnili kot stoičnega policijskega narednika Raymonda Holta. FOTO: Shutterstock

Simpatičnemu igralcu se je v njegovi tri desetletja dolgi karieri kritiška srenja priklonila s kar enajstimi emmyjevskimi nominacijami. A čeprav je vedel, da bi bila njegova kariera lahko še bogatejša in bolj raznolika, je pred poklicnimi ambicijami dal prednost družini. Odločitev, ki je nikoli ni obžaloval. "Za mano je zanimiva pot, a lahko bi bila večja, pomembnejša. Ob igri bi lahko zaplul še v vode režije, produkcije, se preizkusil še v drugih sferah zabavne industrije. Toda cena, ki bi jo za to plačal, bi bilo moje zasebno življenje. Imam tri sinove in nisem želel, da me poznajo le kot tistega, ki jih je občasno peljal v cirkus. Ob njih sem želel biti vsak dan, saj dobro vem, kako pomembna je vloga očeta," je pred tremi leti razmišljal o svojem življenju.

In kot takšnega so ga poznali tudi njegovi soigralci. Kot sicer izjemno nadarjenega igralca, sanjskega kolega, osebo, ki jih je vedno nasmejala, a v prvi vrsti predanega družinskega moža in očeta. "Vsem je bilo kristalno jasno, da je izjemen igralec, a še bolj kot to smo vedeli, katera je bila Andrejeva najpomembnejša vloga, na katero je bil neizmerno ponosen. Biti oče," je o njem dejal Joe Lo Truglio, pokojnikov soigralec v seriji Brooklyn 99, predvsem pa njegov prijatelj.

Njegova odskočna deska je bila kriminalna serija Homicide: Life on the Street. FOTO: NBC/Photofest

Vloge policistov, najsi v resni najsi komični različici, so mu bile pisane na kožo. In prav vloga arogantnega in nepopustljivega detektiva Franka Pembletona v seriji Homicide, ki se je na televiziji NBC vrtela med letoma 1992 in 1998, mu je na stežaj odprla vrata v svet igre ter mu prinesla njegovega prvega emmyja. "Takšnega igralca na televiziji še nikoli prej nisem videl," je bil nad njegovo skoraj otipljivo karizmo in neverjetno energijo navdušen Tom Fontana, pisec in producent serije. Toda čeprav je bila prav ta serija Braugherjev veliki preboj, si ga bomo verjetno najbolj zapomnili kot stoičnega, strogega in prav zaradi tega noro zabavnega policijskega načelnika Raymonda Holta. V tej vlogi je navdušil tako gledalce kot kritiško srenjo, kar ne nazadnje potrjujejo tudi štiri emmyjevske nominacije in dve osvojeni nagradi po izboru kritikov.