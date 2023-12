Umrl igralec, ki je nastopil v z oskarjem nagrajenem filmu

Južnokorejskega igralca Lee Sun-kyuna, najbolj znanega po vlogi v z oskarjem nagrajenem filmu Parazit, so danes našli mrtvega, je sporočila seulska policija. Star je bil 48 let.

Igralca so našli v vozilu, parkiranem na ulici v seulskem okrožju Seongbuk, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal neimenovani uradnik s policijske postaje Seongbuk. Južnokorejska tiskovna agencija Yonhap je s sklicevanjem na policijo poročala, da je Lee pustil »sporočilo, ki se bere kot oporoka«.

Policija je oktobra začela preiskovati Lee Sun-kyuna zaradi domnevne uporabe marihuane in drugih mamil. Po tem škandalu so ga izločili iz televizijskih in komercialnih projektov.

Igralec je bil osumljen uporabe prepovedanih drog v domovanju hostese, zaposlene v prestižnem baru v seulskem glamuroznem okrožju Gangnam. Kot poroča Yonhap, je igralec zatrdil, da ga je hostesa zavedla v uživanje mamil in da se ni zavedal njihove nezakonite narave.

23. in 24. decembra je potekala tretja policijska preiskava, ki je skupno trajala 19 ur, še poroča Yonhap.

Južna Koreja ima izjemno strogo zakonodajo glede prepovedanih drog. Med drugim Korejci, ki droge, kot je marihuana, zakonito uživajo v tujini, tvegajo kazenski pregon, ko se vrnejo v svojo domovino.

Uspešen igralec

Lee, ki je diplomiral na prestižni južnokorejski nacionalni univerzi za umetnost, je leta 2001 debitiral na gledališkem odru in na televiziji.

Kasneje je požel priznanje za svoje nastope v različnih vlogah, vključno s karizmatičnim kuharjem in genialnim nevroznanstvenikom, ki ni sposoben empatije.

Lee je prejel široko priznanje kritikov tudi za svoj nastop v televizijski dramski seriji Naui Ajusshi leta 2018, v kateri je upodobil marljivega arhitekturnega inženirja, ki je kljub osebnim pretresom vztrajno ohranjal svoj občutek odgovornosti tako zasebno kot profesionalno.

Po vsem svetu je najbolj znan po upodobitvi bogatega in plitkega patriarha v leta 2019 z oskarjem nagrajenem filmu Parazit režiserja Bong Joon-hoja.

Tudi njegov zadnji film, grozljivka Jam, v kateri je zaigral moža, čigar hoja v spanju sčasoma privede do grozljivih okoliščin, je bil dobro sprejet in predstavljen v sekciji Teden kritike na filmskem festivalu v Cannesu.

Lee je bil poročen z igralko Jeon Hye-jin, s katero imata dva sinova.