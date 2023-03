Ugrabiteljica psov toži Lady Gaga: ne le izplačilo nagrade, želi še dodaten milijon in pol

Pred skoraj natanko dvema letoma, bilo je 24. februarja 2021, je Lady Gaga od strahu in groze skoraj okamnela. Oboroženi zlikovci so med večernim sprehodom ugrabili njena ljubljena francoska buldoga, njunega sprehajalca Ryana Fisherja, ki je s štirimi streli v prsnem košu obležal v mlaki lastne krvi, pa spravili na rob smrti. A kljub črnemu začetku se je nasilna ugrabitev končala srečno.

Psa ji je dva dni po ugrabitvi vrnila ena izmed sostorilk. FOTO: Osebni arhiv

Fischer je preživel, sicer le za las, pevka pa je dva dni pozneje dobila ljubljena psa nazaj. Zdrava in nepoškodovana Kojija in Gustava ji je vrnila dobra samaritanka Jennifer McBride. No, tako se je zdelo vsaj v tistih prvih trenutkih, sčasoma pa je policija dognala, da je McBridova v resnici povezana z ugrabitelji ter jo je k vrnitvi psov verjetno spodbudila nagrada 400 tisočakov, ki jih je obljubljala pevka.

Tega zneska sostorilka v zločinu seveda nikoli ni videla, namesto tega je dobila kazen dveh let pogojne kazni. A čeprav je bila spoznana za sokrivo ugrabitve, to Jennifer ni ustavilo, da ne bi zdaj terjala denarne nagrade. Ne nazadnje jo je Gaga obljubila, z dodatkom, da po vrnitvi psov ne bo zastavljala nikakršnih vprašanj.

Zveni kot za lase privlečen hollywoodski film. Ugrabiteljica od žrtve terja denarno nagrado. Še več, tega se je lotila kar po sodni poti s tožbo, v kateri pa je zahtevani znesek bistveno višji od začetne obljubljene nagrade. Obljubljenih 400 tisočakov je McBridova namreč napihnila na skoraj dva milijona, v katera so ob nagradi vključeni tudi odškodnina zaradi »prestanih čustvenih travm, bolečine, trpljenja in strahu« ter stroški odvetnika.

Pevka se je znašla sredi precej bizarne tožbe. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

McBridova je podčrtala, da je Gaga, ker ni izplačala obljubljene nagrade, kršila (ustno) pogodbo ter z obljubo, ki je očitno ni nameravala izpolniti, zavajala javnost. V luči te precej bizarne tožbe se je že oglasil namestnik okrožnega javnega tožilca Michele Hanisee, češ da bi bilo kakršno koli izplačilo klofuta tako pevki in Fisherju kot vsem drugim žrtvam ropov. »Iz dokazov, ki so bili predstavljeni, je bilo poroti kristalno jasno, da je McBridova vedela, da sta bila psa ukradena v nasilnem ropu, v katerem jo je grdo skupil Ryan Fisher. Jasno pa je bilo tudi, da je vsaj dva od ugrabiteljev poznala več let.«

McBridova je bila sicer ena izmed petih ljudi, ki jih je policija aretirala v povezavi z medijsko odmevno ugrabitvijo. Trije so nasilno ugrabitev izvedli, še dve osebi, med temi tudi Jennifer, pa sta jim pomagali pozneje in poskušali zakriti vse sledi. Glavni storilec ​James Howard Jackson, ki je skoraj usodno ranil Fisherja, je decembra lani zato dobil 21-letno zaporno kazen. Dva druga, Jaylin White in Lafayette Whaley, sta bila obsojena na štiri oziroma šest let bivanja za zapahi.

Ne le izplačilo nagrade, Jennifer želi še dodaten milijon in pol zaradi prestanih travm in za plačilo odvetnika.

Najbolj nedavno pa se je menda končalo tudi sojenje McBridovi, ki pa se je zanjo razpletlo z zgolj dvema letoma pogojne svobode. Očitno dovolj mila kazen, da se je zdaj drznila s tožbo zaradi neizplačane nagrade spraviti nad svojo šokirano žrtev.