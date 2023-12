Udeleženka slovenskega Big Brotherja živi v luksuznem stanovanju, vrednem 8 milijonov

Srbska starleta Soraja Vučelić, ki so jo slovenski gledalci imeli priložnost spoznati v resničnostnem šovu Big Brother leta 2015, že dlje živi v Zagrebu. Letos spomladi je postala mama. Hrvaški mediji zdaj poročajo o notranjosti luksuznega zagrebškega stanovanja, katerega lastnica je.

V stanovanju, kjer živi s svojim skrivnostnim partnerjem in očetom njunega otroka, so številne umetniške fotografije in luksuzno pohištvo.

Stanovanja se nahaja v elitnem zastekljenem trgovskem središču v središču Zagreba.

Cena za kvadrat stanovanja v tej stavbi je zasoljena in gre verjetno za najdražje stanovanje v Hrvaški, pišejo tamkajšnji mediji. Nepremičninski portali razkrivajo, da se podobno stanovanje v tem trgovskem centru na Cvjetnom trgu, nasproti cerkve, prodajajo po 8 milijonov evrov, cena na kvadratni meter pa je 18.000 evrov.

Gre za 320 kvadratov veliko stanovanje s tremi spalnicami in kopalnicami in teraso v izmeri 160 kvadratnih metrov. Sorajino stanovanje je sicer veliko 440 kvadratov.

36-letna Soraja je ena najbolj znanih srbskih starlet, ki je znana po ekstravagantnem življenju, številnih lepotnih operacijah in povezavah s kriminalnimi organizacijami.