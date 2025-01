Turbo-folk zvezda, ki jo Slovenci obožujejo, šokirala vse: »In to so vzorniki otrokom ...« (VIDEO)

Ena največjih srbskih turbo-folk zvezdnic Sandra Afrika je šokirala na enem od decembrskih nastopov. Oblekla je zelo izzivalno opravo.

Sandra je nosila bodi z usnjenim detajlom, ki posnema mini krilo, a mini krilo ni skrivalo prav ničesar in je med plesom pokazala tangice in zadnjico.

Posnetek nastopa se je razširil po družbenih omrežjih, komentarjev pa ni manjkalo.

»Tako oblačenje bi moralo biti kaznovano z zakonom«, »Sploh mi ni jasno, kaj je imela oblečeno«, »In to so vzorniki otrokom ...«, »Preprosto in vulgarno!« so bili le nekateri izmed številnih odzivov.