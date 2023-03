Bodo Harryja izgnali iz Amerike? (FOTO)

V želji, da bi bil iskren, je princ Harry morda sam sebi nastavil past. Ko je med nedavnim intervjujem priznal, da je v mladih letih užival droge, marihuano, kokain in nore gobe, so na noge skočili ameriški konservativci, natančneje člani vplivne organizacije Heritage Foundation (Fundacija za dediščino), ki jih zanima, kako je princ potemtakem sploh prišel do ameriškega vizuma.

Ko tujci zanj zaprosijo, morajo namreč izpolniti vprašalnik, ki vsebuje tudi vprašanje, ali so v preteklosti uživali prepovedane droge. Tistim, ki odgovorijo pritrdilno, prošnjo običajno zavrnejo. Če je Harry v uradnih dokumentih lagal, ga lahko doleti celo izgon, prav tako nikoli ne bi mogel zaprositi za ameriško državljanstvo.

Lahko je v težavah

Vloga, ki jo je vojvoda Susseški oddal, ko je zaprosil za dovoljenje za bivanje v Ameriki, pa ni javno dostopna, zato ni mogoče izvedeti, ali je Harry na vprašanje o drogah odgovoril iskreno, omenjena organizacija pa si zdaj prizadeva, da bi se to spremenilo.

Pomagala bi lahko Meghan Za vstop v Združene države Amerike obstaja več vizumov, ki se razlikujejo tudi po tem, kako dolgo je posamezniku v državi dovoljeno ostati. Poznavalci menijo, da so Harryju najverjetneje izdali ali t. i. zakonski vizum, ki bi ga lahko dobil zaradi poroke z ameriško državljanko, ali pa vizum O-1, ki ga običajno dodelijo izjemnim posameznikom.

»Gre za informacijo, ki je v interesu javnosti, sploh odkar je princ Harry javno priznal uporabo prepovedanih drog. Mislim, da si tudi drugi tujci, ki že živijo v ZDA, in tisti, ki bi radi prišli sem, zaslužijo izvedeti resnico. Zaslužijo si izvedeti, da so pri nas pred zakonom vsi enaki,« je dejal vidni član omenjene konservativne organizacije Mike Howell. Ti so pristojnim organom v ameriški prestolnici že poslali zahtevo, da se vsebina dokumentov javno objavi. Za zdaj sreče niso imeli, pristojni namreč menijo, da bi s tem kršili prinčevo pravico do zasebnosti, iz notranjega ministrstva so še sporočili, da so tovrstne informacije po zakonu o priseljevanju in državljanstvu zaupne. Dodali so, da se vsaka prošnja obravnava posebej, pogosto se upoštevajo olajševalne in druge okoliščine.

Howell meni, da bi se morale vojvodi Susseškemu v vsakem primeru tresti hlače: »Glede na to, da je javno priznal uživanje drog, se je lahko zgodilo nekaj od naslednjega: v vlogi je lagal, oblasti so mu njegovo priznanje spregledale, ker je princ, njegova žena pa igralka, in so ga obravnavali drugače, kot bi navadne smrtnike. In prav vsaka od teh stvari je nezakonita. To vemo tudi brez objave dokumenta. Zanimivo bo videti, kaj bodo zdaj storili pristojni. Sosedovega Mihca bi najbrž izgnali ali poslali v zapor, da se bo to zgodilo s sinom britanskega kralja, pa močno dvomim.«

