Tretjega dojenčka naznanila s kolački

Govor o ptičkih in čebelicah

Doslej si je izraelska lepoticaže trikrat oblekla oblačilce amazonske princese, ki jo poznamo kot Čudežno žensko. Sprva v filmu Batman proti Supermanu: Zora pravice, nato pa dvakrat v celovečercih, v katerih je imela bojevita junakinja glavno in naslovno vlogo. A čeprav se je v lik superjunakinje z veseljem potopila, tudi da bi prvorojenki pokazala, da so ženske vsaj tako močne kot moški, čeprav se z njimi morda ne morejo kosati v telesni moči, se nikoli ni počutila tako močne kot tedaj, ko je na svet spravila otroka.»Vem, zveni pocukrano, a ko poviješ otroka, ko spraviš na svet to novo bitjece, se počutiš kot boginja. Ni lepšega občutka od tistega, ko postaneš mati.« In to izjemno občutenje je zvezdnico zdaj prevzelo že v tretje.Gal in, ki sta se zaljubila leta 2006 in se dve leti pozneje tudi poročila, sta ljubezen prvič okronala z otrokom pred devetimi leti, ko ju je osrečila prvorojenka. Tej se je pet let pozneje pridružila sestrica. In ker je Gal ne nazadnje le čudežna ženska, je hčerko dobila še v tretje, še svojo tretjo superdeklico. »Moja čudovita družina. Ne bi mogla biti bolj srečna in hvaležna. Sicer sem nekoliko utrujena, a tudi vznemirjena, da smo v svojo sredo pozdravili še malo,« je najavila, da je zdaj mamica treh.Na prvi marčevski dan sta zaljubljenca oznanila, da sta vnovič v veselem pričakovanju. A če so nosečnost Galini prijatelji in oboževalci sprejeli z navdušenjem, je bilo novico, da prihaja še en otročiček, nekoliko bolj zapleteno sporočiti Almi in Mayi. »Za vse v družini sem kupila kolačke. Za vsakega enega, vključno z našim psom,« je igralka vedela, da lahko sladka dobrota nekoliko ublaži šok.»Toda eden je ostal nedotaknjen, zato sem hčeri začela spraševati, za koga bi lahko bil.« Deklici sta postregli s kupom odgovorov, naštevali enega člana (tudi razširjene) družine za drugim, dokler ni Gal pokazala na svoj trebušček. In v odgovor zaslišala Almin krik groze. »A ko se je privadila ideji, je postala noro navdušena, da bo še v drugo starejša sestrica.«Pri tem pa je Gadotova še dodala, da razkritje nosečnosti ni bil edini neroden pogovor v tistih dneh. Mlajšo je namreč že bolestno zanimalo, kako otrok sploh pride v trebušček in nato na svet. »Razložila sem ji, da mora očka mamico močno objeti in v moj trebuh posaditi seme. Imela sem cel govor o ptičkih in čebelicah.« Verjetno pa bo štiriletnica zdaj, ko je dojenčica v hiši, imela kup novih vprašanj.