Travis Kelce razkril resnični razlog, zakaj se je zaljubil v Taylor Swift

Taylor Swift in ameriški nogometaš Travis Kelce sta skupaj že dobršen del letošnjega leta. Pred kratkim so oboževalci ponoreli, ko se je športnik pojavil na odru na enem od Taylorinih nastopov v Londonu.

V podkastu Bussin’ With The Boys je zvezdnik lige NFL spregovoril o svojem razmerju in voditelju zaupal, zakaj je »podlegel« njenim čarom.

»Mislim, da sem se resnično začel zaljubljati vanjo, ko sem videl, kako pristna je v krogu prijateljev in družine,« je dejal Kelce in se spomnil, ko ga je Swift prvič prišla podpirat na tekmi Kansas City Chiefs.

