Tragična usoda prednice ženske, ki jo povezujejo z Benom Affleckom

Druženje z Benom Affleckom v Polo Loungeu hotela Beverly Hilly je Kick Kennedy, članico ameriške »kraljevske« dinastije postavilo v samo središče dogajanja, povezanega s hollywoodsko ločitvijo leta.

V družbi igralca je bila opažena kmalu potem, ko je njegova žena Jennifer Lopez po dveh letih zakona podala vlogo za ločitev in hitro so se pojavila ugibanja, ali bi 36-letna filantropinja in galeristka lahko v njegovem življenju postala zamenjava za J.Lo.

A ostaja dejstvo, da namigovanja o romanci »princeske« iz mogočnega klana z mrkim dvakratnim dobitnikom oskarja in nekdanjim odvisnikom od alkohola ter iger na srečo, nimajo nobene osnove.

Ekološka aktivistka in pripadnica nove generacije Kennedyjev, ki vsaj zaenkrat ne kažejo nobenega zanimanja za politiko, je ena najbolj zaželenih nevest in Ben Affleck še zdaleč ni edini, s katerim je ali je bila povezana.

Kick je lepa, izobražena (diplomirala je iz zgodovine na univerzi Stanford), preizkusila se je v igranju in je uspešna galeristka v New Yorku ter se dobro zaveda, da je njen priimek velik kapital.

V Združenih državah Amerike priimek Kennedy pomeni približno toliko, kot v Veliki Britaniji Windsor zato ni nenavadno, da je, ko gre za zveze, zelo previdna.

Zakaj?

Biti Kennedy je spolzek teren in ni lahko živeti v senci burne družinske zgodovine ter domnevnega prekletstva zaradi tragičnih dogodkov, ki so pogosto pretresali rodbino.

Mnogi se tudi sprašujejo, ali je sploh mogoče v javnem življenju normalno funkcionirati kot Kennedy, in se soočati z oboževalci dinastije, ki v vsakem iščejo novega Johna Fiztgeralda Kennedyja, novembra leta 1963 tragično preminulega priljubljenega ameriškega predsednika.

Kako je to videti, ko ima nekdo sanje o igranju, je Kick leta 2012 pojasnila v pogovoru za časopis Town&Contry:

»Rojena sem z etiketo, s priimkom, zaradi katerega sem povsem nezainteresirana za dejavnik slave.

Vsi moji prijatelji, igralci gredo v to smer, ker je slava velik del tega posla, mene ta odbija,« je tedaj povedala Kick, ki danes, po nekaj poskusih v igralskih vodah dela v newyorški galeriji False Flag. Se pa je med drugim pojavila v serijah Opravljivka in Brez navdušenja, prosim.

Od te industrije se je odmaknila in se posvetila dobrodelnosti, zlasti ekologiji, piše The Cut.

Osredotočena je na iskanje rešitev za pomanjkanje vode in za druge ekološke težave, saj je odraščala ob očetu Robertom F. Kennedyju mlajšemu, strastnemu borcu za čisto okolje.

Kdo je Kick Kennedy?

Njeno pravo ime je Kathleen Alexandra Kennedy. Odraščala je v New Yorku kot eden od šestih otrok politika.

Robert F. Kennedy mlajši je njo in njenega štiri leta starejšega brata Roberta Bobbyja Kennedyja III. dobil v zakonu z odvetnico Emily Ruth Black.

Zakon je razpadel leta 1994, oče se je poročil drugič: z arhitektko Mary Richardson. Kick in njen brat sta dobila tri polbrate in eno polsestro: danes 30-letnega Conorja, 29-letno Kyru, 26-letnega Williama in 23-letnega Aidana.

Ko je njena mačeha leta 2012 storila samomor (nedolgo potem, ko je mož predlagal ločitev) je Kick prišla z univerze domov in nekaj mesecev preživela z brati in sestro.

Še vedno je z njimi zelo povezana in pogosto sodelujejo v njenih dobrodelnih akcijah, navaja People.

Tragična usoda prednice

Kick je nadimek dobila po prateti Kathleen Kennedy Cavendish, markizi Harrington in sestri predsednika Johna F. Kennedyja.

Ta je bila ljubljenka družine, a ko se je med drugo svetovno vojno v Londonu poročila s protestantom, se so se ji oče Joseph Patrick Kennedy, ki je bil v tem času ameriški veleposlanik v Veliki Britaniji in vsi člani rimskokatoliške družine, čez noč odpovedali.

Mož prve Kick, markiz William Cavendish je umrl leta 1944, le nekaj mesecev po poroki, ona je štiri leta kasneje preminula v letalski nesreči. Stara je bila 28 let.

Glede na dejstvo, da bi o njeni družini lahko posneli serijo z nenavadnimi (resničnimi) preobrati, ne preseneča, da se trudi Kick Kennedy mlajša zgraditi svoje življenje, neodvisno od družinskega klana.

Z Benom nista par

Kot je znano, ni bila še nikoli zaročena, bila je v zvezi s Harperjem Simonom (sinom glasbenika Paula Simona, ki je pel v duetu z Artom Garfunkelom, razkriva The Cut.

Sestajala se je z Matthewem Mellonom, dedičem mogočne bančniške dinastije. Izkazalo se je, da je težek odvisnik od opioidov in je umrl leta 2018.

Od tedaj ni znano ali je v zvezi, nedvomno pa glede na družinsko zgodovino ne potrebuje zapletenega razmerja.

To je eden od razlogov, zaradi katerega se z Benom nima namena podajati v intimen odnos, kar je zatrdila tudi igralčeva tiskovna predstavnica Jen Allen, ki je za USA Today zanikala namigovanja, da je njen delodajalec romantično povezan s Kick.