Konec stare, začetek nove romance? (Suzy)

Dolgo, dolgo sta pustila, da so se govorice cmarile po medijih, nazadnje je Jennifer Lopez le vložila vlogo za ločitev od Bena Afflecka. Skupaj sta zdržala le tri leta, od tega sta bila poročena samo dve. Veliko se je ugibalo o njegovem nezadovoljstvu z njeno slavo in žarometi, njen tabor zdaj opozarja, da je bil pocukrani dokumentarni film o njuni ljubezni, v katerem je brala celo njegova ljubezenska pisma, v resnici njegova zamisel.

Izkazalo se je, da si morda vseeno nista usojena.

Poudarjajo, kako zelo si je želela, da bi njun zakon zdržal pritiske, tudi zato, ker so vpleteni otroci iz prejšnjih zakonov, s katerimi sta se zbližala. Par, ki ga je spodnesla romantika, ni podpisal predporočne pogodbe, a najverjetneje pri deljenju bogastva ne bosta zapenjala. Ben modro molči, a kaj hitro se je razširila nova govorica, in sicer naj bi se dvainpetdesetletnik veliko družil s šestintridesetletno Kathleen 'Kick' Kennedy, eno od šestih otrok politika Roberta F. Kennedyja mlajšega. Pravijo, da se igralka in aktivistka zelo rada dobro zabava in da še nihče ne ve, kam ta naveza pelje. Ben molči tudi o tem.