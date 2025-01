Tragedije enih najbogatejših zakoncev: nečesa nista mogla kupiti z denarjem

Čeprav sta ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg in njegova žena pediatrinja ter filantropinja Priscilla Chan znana po bogastvu in vplivu, je njuna zgodba o starševstvu daleč od pravljične.

Sedaj sta res obdana s tremi hčerkami, a pot do družinske sreče ni bila lahka in je bila zaznamovana z žalostnimi zgodbami.

Mark in Priscilla sta se spoznala leta 2003 na univerzitetni zabavi na Harvardu, njuna ljubezenska zgodba je bila zaznamovana s poslovnimi težavami, tožbami in škandali, povezanimi z ustanovitvijo Facebooka.

Te izzive jima je uspelo premagati, zapletlo se je pri snovanju družine.

V ožjem krogu sta se poročila leta 2012 in se zavedala, da ju čaka nemalo ovir, na nekaj pa nista bila pripravljena: na zapreke, ki so jima stale na poti do starševstva.

Njuna hčerka Maxima se je rodila leta 2015 in Zuckerberg je tedaj javnosti zaupal, da sta se pred tem soočala z izgubami, ki so ju globoko prizadele.

Priscilla je doživela tri spontane splave, kar je bil močan čustven udarec, ki je na preizkušnjo postavil celo njun odnos.

Kljub vsemu nista obupala in še naprej sledila cilju ter leta 2017 dobila drugo hčerko Augusto, leta 2023 pa še tretjo deklico Aurelio.

Zuckerberg in Priscilla se nista sramovala te osebne bitke deliti s svojimi sledilci. Čeprav je bilo težko preboleti vse, kar ju je čakalo na poti do starševstva, sta pokazala, da ljubezen, podpora in vztrajnost premagajo tudi največje težave.

Zuckerberg je nedavno z reperjem T-Painom začel objavljati pesmi, ena od njih je skladba Get Low, ki jo je posvetil ženi.

»Pesem Get Low je bila predvajana, ko sem na univerzitetni zabavi prvič srečal Priscillo, zato jo poslušamo ob vsaki najini obletnici. Letos sem s T-Painom ustvaril lastno verzijo tega dela.«

»Ta je na voljo tudi na Spotifyju. Ljubim te, P,« je Mark zapisal, ko jo je ob fotografiji para iz mladosti objavil na svojem instagramu, piše Zenski Magazin.