Tragedija v družini Lindsey Vonn

Mati Lindsey Vonn se je v zadnjem letu borila z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS) – to je nevrodegenerativna bolezen, ki povzroča slabenje in usihanje skeletnih mišic. Lindsey je zdaj sporočila, da je njena mama izgubila boj z boleznijo.

Na instagramu je Lindsey objavila tudi več skupnih fotografij in zapisala: »Moja draga mati Lindy je izgubila bitko z boleznijo ALS. Umrla je mirno, jaz pa sem jo držala za roko. Hvaležna sem za vsak trenutek, ki sem ga preživela z njo, prav tako pa sem hvaležna, da ne trpi več in je našla svoj mir. Bila je sijoča luč. ki ne bo nikoli ugasnila in me bo vedno navduševala.«