Toliko je na sodišču zapravil Brad Pitt

Brad Pitt je odločen, da v sodni bitki za francoski dvorec Miraval, ki jo bije z bivšo ženo Angelino Jolie, ne bo popuščal.

Angelina Jolie prav tako ne odstopa in te dni se je na vrhovnem sodišču v Los Angelesu vnel nov spopad, ki se nanaša na domnevno nasilje in neprimerno ravnanje novega solatnika posesti.

Od septembra 2016, ko sta se zakonca razšla, še nista uspela najti skupnega jezika glede vinarne, katere delež je ona prodala ruskemu tajkunu Yuriju Sheflerju, Brad pa se s tem korakom ni strinjal.

Zvezdnik je do sedaj zmagal v treh tožbah, končna odločitev še ni sprejeta in dogovor je še v zraku, kar se ne odraža le na času in naslovih v medijih, temveč tudi na področju financ.

Page Six namreč navaja zanesljiv vir, ki trdi, da je Brad do sedaj za sodne stroške namenil že približno deset milijonov dolarjev, oziroma nekaj več kot devet milijonov evrov.

»Samo zato, ker se želi zoperstaviti nasilnežem in zaščititi svoje ljudi, načela in resnico. Brad se trdno zavzema za tisto, v kar verjame,« je za omenjeni medij povedal vir in dodal:

»Pripravljen je pričati in se pojavljati na procesih.«

Pitt in Jolijeva sta dvorec kupila leta 2008, Brad je bil gonilna sila pri vinarskem poslu, leta 2014 sta se na posesti celo poročila.