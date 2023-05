To zvezdniki, ki so so se odločili za nedosegljivost (FOTO)

Pametni telefoni so danes za večino skoraj kot podaljšek roke, nenehno prislonjen ob uho. Da bi telefon pustili doma, ko gremo ven, je že skoraj nepredstavljivo. Ko pa ga že odložimo, je vselej na dosegu roke. Do živega nam ne pridejo niti izsledki raziskav, da tolikšna odvisnost od teh napravic, zaradi katerih smo ves čas in povsod dosegljivi, slabo vpliva na naše razpoloženje in duševno zdravje ter povzroča nespečnost. Tej globalni odvisnosti so se vseeno uprla nekatera zveneča imena, in to tako, da pametnega telefona sploh nimajo (več)!

Bojim se, da bi s pametnim telefonom izgubil nadzor nad svojim življenjem. Ne želim biti suženj telefona.

»Odkar ne uporabljam več telefona, sem bolj zadovoljen in srečen, pa tudi ljudi in okolice se zavedam bolj kot prej,« je o pozitivnih plateh življenja, ki ga ne upravlja tehnologija, dejal Simon Cowell, ki je svoj pametni telefon že pred skoraj petimi leti vrgel v smeti. Podobnih misli so Ed Sheeran, Elton John, Michael Cera, Sarah Jessica Parker. In še bi lahko naštevali.

Christopher Nolan ima le predpotopnega na preklop. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Še pred nekaj leti bi Cowell lahko cele dneve preždel v prebiranju telefonskih sporočil. »Nekega jutra sem se zbudil in videl, da imam 52 neodgovorjenih telefonskih sporočil! Tudi če bi na vsa odgovoril, bi to pomenilo, da bi nazaj spet dobil odgovor. Začaran krog! Spoznal sem, da zaradi telefona ne morem več ne normalno delati ne živeti. Zato sem se odklopil sprva za en mesec. Nato za tri. Potem sta pretekli dve leti in nato tri. Bilo je odlično!« zato pri življenju brez mobilnika še vedno vztraja. V stikih z ljudmi, ki jih ima rad, a je od njih oddaljen, pa ostaja prek zooma. Podoben pristop je že pred leti ubral tudi sir Elton John, ki se s sinovoma, če že niso skupaj, pogovarja prek skypa. A telefona si za živo glavo ne bo omislil, »ne želim ga imeti«, saj jih črti iz dna duše. Zaradi njih je namreč oropan vsakršne zasebnosti, ko zapusti zavetje svojega doma. Njegovo popolno nasprotje pa je mož David Furnish, ki namesto pevca upravlja njegovo stran na instagramu, Eltonov profil na twitterju pa ureja glasbenikovo osebje.

Obdržal le prenosnik

Kot nasprotnik telefonov se Elton pogovarja le prek skypa ali facetima – ti aplikaciji ima na svoji tablici – tudi z Edom Sheeranom, ki ju ne veže le prijateljstvo, temveč tudi odpor do pametnih telefonov. Sheeran, ki z 32 leti sicer že spada v generacijo, ki je odraščala s telefoni in drugo tehnologijo, se je od svojega dokončno poslovil leta 2015, »pričakovanje, da bi moral odgovoriti na vsako sporočilo, je bilo preveč stresno,« zato je obdržal le prenosnik. »Vsakih nekaj dni odprem elektronsko pošto. Tedaj bom odgovoril na 10 sporočil, nato pa se računalnika nekaj dni spet ne bom niti pritaknil. Raje se vrnem k temu, da živim.« Pri tem je britanski superzvezdnik še dodal, da je bilo, ko se je rešil pametnega telefona, kot bi izplaval iz dušeče meglice.

Odkar se je odklopil, je bolj zadovoljen in srečen. FOTO: osebni arhiv

»A stikov z ljudmi nisem prekinil, le omejil sem jih.« Morda nekoliko preveč, saj si je predlani spet omislil telefon, a najosnovnejšega in še iz drugih časov, saj lahko z njim le kliče in se odzove na klic. Podobno predpotopen telefon, takšen, ki se odpira in zapira na preklop, pa ima tudi režiser Christopher Nolan. »Pametnega telefona nimam, saj ne želim imeti možnosti dostopanja do interneta kjer koli in kadar koli. To bi me preveč hitro zamotilo,« pri čemer je dodal, da so pametni telefoni tudi čedalje bolj moteči dejavnik na snemanjih, saj igralci zaradi njih hitro pozabijo na vse okoli sebe.

Zmrazi jo

Za življenje brez pametnega telefona se je odločil tudi igralec Michael Cera, ta njegova odločitev pa izvira še iz časa, ko so kot velikanski hit na trg prišli telefoni blackberry. »S svojim tedaj najboljšim prijateljem sem šel na kosilo. A je tedaj ravno dobil blackberryja in je skozi celotno kosilo le tipkal in buljil vanj. Na kosilu sem bil s prijateljem, a mi je bilo dolgčas in je bilo, kot bi bil sam.«

Michael Cera (na sliki z Amy Schumer) nima pametnega telefona pa tudi na družbenih omrežjih ne obstaja. FOTO: Janet Mayer/Cover Images

Zato se je odločil, da sam nikoli ne bo suženj, »skoraj strah me ga je imeti. Bojim se, da bi z njim izgubil nadzor nad lastnim življenjem.« Podobno očitno razmišlja ​Damon Albarn, prvi glas skupine Blur, ki telefona nima, saj z njim izgine ogromno avtonomije. Občasno si od hčere izposodi le tablico, a profile na družbenih omrežjih mu upravljajo zaposleni. Še naslednja v vrsti zvezdnikov, ki jih ni mogoče priklicati, pa je Sarah Jessica Parker. Namesto pogovorov prek telefona se je namreč raje odločila za ohranjanje stikov prek elektronske pošte. »Ob tem, da bi mi telefonska tajnica dejala, da je moj odzivnik poln, me kar zmrazi.«