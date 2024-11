Strokovnjak za govorico telesa: Melania na volišču jasno pokazala svoja čustva

Melania Trump je po mnenju strokovnjaka za govorico telesa na volišču na Floridi pokazala svoje »prave barve« in izrazila nekaj nasprotujočih si občutkov glede moževe zmage. Čeprav je bila ob Donaldu, ko sta skupaj oddala glasove, strokovnjak Darren Stanton meni, da Melania ni zainteresirana za vrnitev v Belo hišo.

Stanton je opazil, da je 54-letnica poskušala ostati čim bolj neopažena, kljub visokemu profilu dogodka. Tudi izbira oblačil naj bi izražala njeno »splošno nezanimanje« in namigovala, da si Melania ne želi ponovno postati prva dama.

»Ne izkazuje mu podpore«

Stanton je pojasnil: »Melania je posebna osebnost. Vedno je delovala, kot da si ne želi biti prva dama, in zdaj je še bolj očitno, da si tega ne želi ponovno. Pričakovali bi, da bi stala ob možu, ga podpirala, a tokrat se je obrnila proti medijem, roke ima spuščene ob strani, brez nasmeha ali veselja. Ne stoji blizu njega in mu ne izkazuje podpore – kar je precej nenavadno.«

Stanton je izpostavil tudi Melanijino izbiro oblačil, ki je po njegovem eden redkih načinov, kako se skuša »skriti v množici«. »Pričakovali bi, da bo nosila nekaj rdečega, kar bi pokazalo podporo republikanski stranki, a tega ni storila,« pravi Stanton.

Ne bo živela v Beli hiši

»To še dodatno kaže na pomanjkanje interesa. Običajno se vedno obleče zelo elegantno, tokrat pa je njena izbira bolj zadržana. Vse skupaj deluje, kot da sporoča: ‘Nočem biti tukaj.’ Njeno vedenje spominja na nekoga, ki ga proti njegovi volji prisilijo, da se pojavi v javnosti.«

Raje se skriva v ozadju, politike naj ne bi marala. FOTO: Aleksey Nikolskyi Afp

Viri blizu nove prve dame so sicer razkrili, da namerava Melania živeti med New Yorkom in Florido, ne v Beli hiši, kar bi lahko pomenilo, da so Stantonove domneve pravilne.