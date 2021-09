The Rock v šoku: Ta tip je bolj 'kul' kot jaz (FOTO)

Policist iz Alabameje pritegnil pozornost, igralca, potem ko so nekateri opazili njuno podobnost. »Uh! Tip na levi je mnogo bolj 'kul'. Bodi dobro in hvala za tvoje služenje državi. Nekega dne bova pila skupaj in povedal mi boš vse zgodbe o Rocku, ker vem, da jih zagotovo imaš,« je zapisal Dwayne na twitterju.Eric se zaveda, da je zelo podoben Johnsonu. Za lokalno spletno stran AL.com je dejal, da so ga nekateri celo označili za otroka The Rocka in. »Zavedam se tega, zabavno je in mi laska. Lahko bi bilo mnogo slabše,« je dejal.Nekateri celo pravijo, da s fotografij ni mogoče razbrati, kateri je pravi The Rock. Vse skupaj je še zabavnejše, ker ima policist tako kot 'original' potetovirano eno stran prsnega koša, ramo in roko.